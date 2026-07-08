焦糖哥哥酸需要流量　Cheap揭他「得罪藍綠」：變中共同路人

▲焦糖哥哥退出政壇後直呼「找工作好難」。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）

記者柯沛辰／綜合報導

44歲「焦糖哥哥」陳嘉行今年5月卸下政治人物身分，坦言找工作陷入瓶頸，被網紅陳沂、Cheap相繼酸爆。焦糖哥哥則反酸2人「需要流量」。對此，Cheap則反擊，焦糖哥哥失業後整天批評台灣薪水低、產業結構失衡，「根本中共同路人」。

Cheap酸沒黨職立刻變調 「根本中共同路人」

Cheap在臉書發文表示，過去焦糖享受政治紅利的時候，說的應該是「20年經濟最好」吧？怎麼沒黨職就立刻質疑「股市創新高不等於一般人收入」、「財富分配不均」？這讓在野黨支持者看不起。

批焦糖「噴錯邊」 藍白、青鳥全得罪

如今政府宣傳台積電、AI多厲害、經濟數據多漂亮，「你在那邊唱衰、指責政府只重視科技業，是在幫在野黨遞子彈嗎？這又讓執政黨支持者不爽，最後得罪藍白又得罪青鳥，在想什麼啊？」

勸閉嘴消失1、2年 接受「薪資校正回歸」

Cheap建議，焦糖哥哥最好「閉上嘴」，安靜地消失1、2年，或許能讓當初被他痛批的「校長」氣消一點，也能讓大家忘了「敗票側翼」的標籤，畢竟退居幕後還是能賺到錢，「整天噴政治幹嘛啦，還噴錯邊！」

Cheap喊話陳嘉行，要認清職場現實，接受「薪資校正回歸」，要明白過去能賺大錢，是包含「政治溢價」的特權，不是真正的市場行情，「中年求職很正常，不正常的是一邊嫌薪水低，一邊又不肯放下當過『長官』的架子，安安靜靜地消失，才是上策。」