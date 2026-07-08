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快訊／拉親友護盤救股價！永固-KY董座80萬交保　限出境出海

▲▼永固KY（5546）董事長簡國釧移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲永固KY董事長簡國釧今以80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

建材營造類股永固-KY（5546）在2021年初面臨股價危機，董事長簡國釧涉嫌透過親友進場，以相對成交方式護盤，營造交易活絡假象，進而拉抬股價。台北地檢署7日指揮調查局兵分7路，搜索永固集團公司辦公室等處，並依違反《證券交易法》罪嫌，約談簡姓董事長與親友共4名嫌疑人到案。簡的胞姊與胞妹7日晚間後續分別以10萬、20萬交保；簡國釧今(8日)以80萬交保，限制出境出海、鄭姓友人則以20萬元交保。

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