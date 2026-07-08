Google 證實 Pixel 11 新旗艦 8/12 發表！樣貌首度公開

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Google 證實 Pixel 11 新旗艦 8/12 發表！新機樣貌首度公開

▲▼ Google Pixel10 ,Pixel 10 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲Google Pixel 近年優勢在於 Google AI 的軟體技術整合，具有諸多獨家的 AI 功能。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

Google 今日正式向外媒發出邀請函，確認將於台灣時間 8 月 13 日上午 6 點，在紐約舉辦「Made by Google」發表會，預計將推出下一代 Pixel 系列硬體新品。

在邀請函裡，Google 提前揭曉了新一代 Pixel 手機的機身設計，與前代 Pixel 10 大致相同，依舊保留了橢圓形的相機島與圓潤的邊角結構。比較特別的是，這次的主打新色據傳將是過往 Pixel 系列手機未曾見過的「金色」，為新機增添了不少時尚感、奢華感。

外媒推估，Google 發表會一共會帶來 Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL 以及 Pixel 11 Pro Fold 摺疊手機等 4 款機型。在硬體升級上，據傳本次將首度加入與 Googlebook 相似的「Glowbar」燈條設計，能在相機島周圍隨音樂或通知變化色彩，或是根據手機狀態顯示不同的閃爍特效。不過普遍認為，Google 仍會將重心放在「Google AI」的軟體展現上，特別是新機有望作為展示「Gemini Intelligence」智慧系統的最佳範本，讓消費者得以一窺代理式 AI（Agentic AI）的未來發展潛力。

除了手機同場亮相，Google 還可能推出新一代 Pixel Watch 智慧手錶，以及新款的 Pixel Buds Pro 無線降噪耳機，但目前關於穿戴裝置的相關規格與功能傳聞仍相對較少。

→Google 砍掉備份福利！Android 手機備份「全面吃容量」

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