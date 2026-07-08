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川普再討格陵蘭遭拒！ 　揚言「撤光駐歐美軍」嗆：歐洲遲早完蛋

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普7日抵達土耳其安卡拉參加北約（NATO）峰會，再度重申美國要買下格陵蘭的決心。他更怒嗆，若是歐洲持續反對此事，美國可能將把所有駐歐部隊撤走作為回應。

北約在今年1月曾因川普（Donald Trump）以國家安全為由，強烈要求控制隸屬丹麥的格陵蘭，而一度陷入危機。川普當地時間　下午與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的雙邊會談中大吐苦水，直言歐洲不願配合他的擴張野心，正是「破壞我與北約關係的原因」。

川普向記者表示，「格陵蘭對丹麥根本沒幫助，丹麥也沒真花錢去幫格陵蘭，但這地方對美國來說卻很重要。」他更宣稱該島已被中國和俄羅斯的船隻包圍，美國絕不能讓這種事發生；不過針對外國軍事威脅的說法，格陵蘭問題專家早已出面打臉否認。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面。（圖／路透）

▲美國總統川普與土耳其總統艾爾段會面。（圖／路透）

揚言撤出所有駐歐美軍

川普接著開砲，強調格陵蘭應該由美國控制，而不是丹麥。他揚言，「既然他們不願意配合，我們還花了那麼多錢幫他們對付俄羅斯，我們大可一毛錢都不出，我們可以把所有的士兵都撤出歐洲。」

川普更把矛頭泛指整個歐洲警告，「大家大概也注意到了，現在的歐洲跟20年前完全不一樣了，他們最好小心一點，特別是在移民和能源問題上。如果他們不把這兩件事處理好，歐洲遲早會完蛋。」隨後便結束對媒體開放的會談環節。

芬蘭總統笑回：冷靜一點

川普對格陵蘭的執念，在今年初成為重大跨大西洋議題，儘管格陵蘭議員堅持「非賣品」，川普也曾拒絕排除動用武力吞併的可能性。不過，川普在1月底突然宣布，已和北約秘書長呂特（Mark Rutte）針對該領土達成一項未來協議框架。

目前美國、丹麥和格陵蘭代表組成的工作小組正持續協商，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）上月底預期，年底前能找出解決方案。

針對川普最新的格陵蘭言論，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）接受CNBC訪問時笑稱，「『北極』一點，冷靜一點啦（Be more Arctic, be more cool）。如果這關乎北極圈的安全，我們聯盟裡本來就有7個北極國家了。」

史塔布補充表示，芬蘭在北極極端環境下訓練了100萬名士兵，基本上就是生活在北極氣候中，「大家要記住這一點，就讓丹麥人、美國人和格陵蘭人繼續走他們的討論程序吧。」

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