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女導演「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：孩子該叫誰爸媽？

▲▼ 。（圖／）

▲洪千涵（中）向弟弟洪唯堯（右邊）借精，卵子則是同性妻子曾睿琁（左）所提供，自己則為懷孕生產者，3人的關係引發網友熱議。（臺北戲劇獎提供）

圖文／鏡週刊

導演洪千涵6日挺著8個月孕肚，與弟弟洪唯堯、同性妻子曾睿琁憑藉《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》，一舉拿下「第二屆台北戲劇獎」最佳導演獎以及最佳獨立精神獎。洪千涵表示，腹中寶寶是透過「借精生子」方式懷孕，而捐精者正是她的弟弟洪唯堯，消息曝光，引發高度輿論討論，不少網友質疑「姊姊懷了弟弟的孩子，生出來怎叫？」

據了解，洪千涵與洪唯堯是姊弟，洪千涵2022年與同性伴侶曾睿琁結婚，2人決定透過人工生殖完成組成家庭的心願，迎接新生命，於是選擇弟弟洪唯堯捐贈的精子，與曾睿琁的卵子結合後，再將受精卵植入自己的子宮，最後由她負責懷孕生產，目前已懷孕8個月，洪千涵預計8月預產期，將迎接一名男寶寶。

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洪千涵站上領獎台也感性談及平權議題，激動大呼，「我們是台灣人，我們平權之路還要再走，但是我很感謝我們可以說出我們的不公平，然後我們還有很長很長的路，謝謝。」

相關消息曝光後，也掀起輿論討論，不少網友在Threads上質疑，「台灣代理孕母法案不是遲遲未過？但政府對同性婚姻生子，卻是開大門走大路！懷弟弟的小孩，民法沒問題，還是已經修好了！！？」「伴侶的卵子，姐姐的子宮」、「民法生的才是媽媽，出卵子的並不是媽媽啊，所以法律上他要叫該弟弟爸爸，叫該姐姐媽媽，在法律上是這樣沒錯。真是困擾」、「代理孕母不是不合法？」不過也有網友指出「因為這不是代理孕母 她們有子宮他們可以決定做試管嬰兒」、「在國外做的，台灣政府怎麼管？ 打她肚子？」

另外相關議題也在PTT上掀起熱議，就有一名網友好奇表示「姊姊懷了弟弟的孩子，生出來怎叫？」不解表示姊姊用了弟弟的精子懷孕，「小孩生下來要叫爸爸嗎?」貼文一曝光，掀起大票鄉民討論，有網友糾正「卵子是她女朋友的。女性同婚」、「她跟親弟弟借精子,卵子是她配偶，她是代孕」、「是妻弟啦」，但也有網友揶揄表示，「親上加親」、「算有參與吧。子宮是她的。卵子女朋友」、「以後弟弟跟小孩說我才是你真正的老爸」。


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