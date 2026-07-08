快訊／分科測驗改「下周一、二」舉行　放榜延到8/17

▲分科測驗將延後到下周一、二舉行。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／新竹報導

強颱巴威來襲，原定7月11、12日舉行的分科測驗，招聯會今（8日）宣布，在盤點並確認各項試務作業周延性及相關整備時程，並確保考生與試務人員安全的前提下，決議分科測驗順延兩天，改為下周一、二（13、14日）舉行，放榜時間也延後到8月17日（一）。

中央氣象署預估周四、周五將發布巴威的海上、陸上颱風警報，周五、六（10、11日）是最接近台灣時刻，預估暴風圈會掃過台灣陸地，可能導致部分縣市停班停課，而原定7月11、12日舉行的分科測驗預期受到影響，招聯會昨天召開應變會議後，今早上宣布延後到下周一、二（13、14日）舉行。

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招聯會表示，由於7月10日（五）為原訂開放考生查看考場及試場佈置的日期，11日（六）為原訂考試的第一天，若受颱風侵襲，將嚴重影響考生安全與考試，大考中心也考量，闈場運卷、試場準備及監試人員調度也因颱風來襲面臨執行困難，經綜合評估並再參酌氣象署於7月8日(三)上午8時的預報資訊後，決定將考試順延至7 月13日(一)、14 日(二)舉行。

招聯會進一步表示，因應分科測驗日期延後，成績公佈改為8月3日(一)；大學分發入學後續的招生作業時間也將配合順延，登記分發志願日期延後到8月5日(三)至8月8日(六)，放榜時間延後到8月17日(一)。相關資訊亦將公告於大學考試入學分發委員會網站首頁。

▲分科測驗延後到下周一、二舉行，相關試務工作時間也往後順延。（圖／大考中心提供）

招聯會強調，本次決定是依據目前所能掌握的氣象資訊進行預防性應變。若後續因颱風移動速度緩慢或影響範圍擴大持續影響考試進行，應變小組將視情況調整並另行宣布因應措施。請考生與家長密切注意招聯會與大考中心官網發布

的最新消息。

115學年大學分科測驗共計3萬9213人報名，比前一年略增23人，其中集體報名3萬2825人，個別報名6388人，在全國28個考區、39個分區、1181個試場舉行。在選考科目部分，單科以選考數甲2萬2898人（58.4％）最多，另選考4科考生共1萬6501人（42％）最高。

大考中心表示，因應考試延期，且考量颱風過後，考場學校需進行環境整理、清潔消毒及試場布置，故考生查看試場時間調整為12日（周日）下午4時至6時，考試當天則建議考生盡量提早出門。另颱風路徑或影響仍有不確定性，也請考生留意大考中心最新訊息。

▲分科測驗延後到下周一、二舉行。（圖／大考中心提供）