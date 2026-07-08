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上司帶人妻下屬「旅館諮商」5次　正牌尪怒求償200萬

記者黃翊婷／台北報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）與上司阿強（化名）發生婚外情，去年7月至9月間至少有過10次踰矩行為，其中有5次兩人一起前往旅館過夜，憤而決定對阿強提告求償200萬元。雖然阿強辯稱自己性能力不足、去飯店只是為了幫下屬心理諮商，但並未獲得台北地院法官採信，日前仍被判處應賠償人夫60萬元較為適當。

▲旅館,飯店,住宿,雙人床,蜜月,度假村房間示意圖。（圖／CFP）

▲阿強辯稱帶已婚下屬小美去旅館，是出於關心提供心理諮詢。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他和小美原本婚後感情融洽，但大約2、3年前開始，小美突然以工作關係為由要求外宿，直到2025年7月他按照慣例送小美去捷運站，返家途中因故折返，意外目睹小美上了別人的車，才開始起疑，沒想到竟真的被他發現小美與阿強一同前往旅館過夜。

人夫表示，小美和阿強在2025年7月至9月間，至少發生10次踰矩行為，其中有5次是兩人相約前往旅館過夜，而且阿強還在他寄發律師函之後，持續多次與小美聯繫約會，憤而決定對阿強提告求償200萬元。

阿強則辯稱，人夫提出的證據均無法證明他和小美曾發生性行為，況且他年紀大了，性能力不足，根本不可能發生性行為；此外，他還反控人夫長期不當對待小美，他只是出於關懷下屬之意，加上小美不希望家醜外揚，才會選擇在旅館進行心理諮商。

然而，台北地院法官認為，阿強的年紀尚不屬於高齡族群，縱使性能力有所不足，但不代表沒有性行為的興趣，況且如果只是為了進行心理諮商，大可選擇於「無其他人在場的診間」進行，何必前往旅館過夜，他的說詞顯然有違常理。

法官進一步指出，阿強是小美的職場上司，明知小美有配偶，仍多次帶人前往旅館外宿過夜，明顯已經逾越一般社會男女交往之分際，侵害到人夫的配偶權益，考量到雙方的身分地位、經濟狀況等因素，最終判他應賠償人夫60萬元較為適當。全案仍可上訴。

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