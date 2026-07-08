美日最新預測出爐！　強颱巴威「10、11日」最接近台灣

▲日本氣象廳預估路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

大型且威力非常強烈的第9號颱風「巴威」正逐漸逼近日本！根據日本氣象廳與美軍聯合颱風警報中心（JTWC）預測，颱風目前正以每小時25公里的速度向西移動，預估10日至11日間將為沖繩帶來猛烈狂風與大雨，甚至可能出現房屋倒塌的災情。受颱風外圍環流影響，沖繩今（8日）已有5個海上航班宣布緊急停航。

美日預測路徑曝光 10日、11日最接近台灣

日本氣象廳8日上午6點觀測資料顯示，第9號颱風目前位於菲律賓東方海面，持續向西行進。其中心氣壓為935百帕，近中心最大風速達每秒50公尺，瞬間最大陣風更高達每秒70公尺；中心半徑260公里內為風速每秒25公尺以上的暴風圈，中心半徑650公里內則為強風圈。

▲美軍聯合颱風警報中心（JTWC）預估路徑。（圖／翻攝自JTWC）



氣象廳預估，颱風將在10日凌晨3點以「非常強烈」的姿態抵達沖繩南方海面，屆時中心半徑360公里內皆為暴風警戒區，沖繩本島與先島群島10日至12日間可能進入暴風圈。另外，可能在11日凌晨3時至12日凌晨3時之間最接近台灣。

另一方面，美軍聯合颱風警報中心（JTWC）的路徑預測也指出，颱風將從西轉向西北方，呈現弧線移動。美軍預估，颱風將在10日下午2時至11日凌晨2時之間最靠近台灣，此時颱風中心將從台灣東北方海面掠過，風速達每秒54至56公尺。

沖繩防颱警戒 瞬間陣風恐致房屋倒塌

隨著颱風步步進逼，沖繩氣象台警告，沖繩地區自9日起風勢就會明顯增強。首當其衝的先島群島，在10日至11日間將颳起暴風，預計會出現可能導致部分房屋倒塌的猛烈狂風，沖繩本島也有極大機率面臨暴風侵襲，須嚴防警報等級的大雨。

氣象台特別提醒，先島群島與沖繩本島地區在10日、11日恐出現警報等級的海水倒灌，海岸與河口低窪地區需慎防淹水及積水。

在交通方面，颱風的影響已經浮現。沖繩旅客船協會表示，包含連接沖繩縣內離島，以及往返沖繩與鹿兒島的渡輪等海上航線，8日已有5個航班決定停航，呼籲民眾隨時留意最新的颱風與交通資訊。