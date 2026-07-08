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巴威估「正港西北颱」路徑　風雨最大地區曝

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威來勢洶洶，氣象專家吳聖宇提醒，到目前看已經差不多是正港「西北颱」的路徑，周五晚間暴風圈進入陸地後，一直到周六白天都是風雨最強的時間點；風雨影響最嚴重的地方，將會落在直接迎風面的中北部、東北部，應該會有長時間且持續性的強風豪雨。

（圖／翻攝easterlywave）

▲巴威維持強颱等級。（圖／翻攝easterlywave）

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巴威估「正港西北颱」路徑

吳聖宇在臉書說，各國預報路徑越來越往台灣陸地靠近，趨勢上高度一致，遠近稍有不同但差距很小，到目前看已經差不多是正港西北颱的路徑；不過，由於巴威是從東南往西北走，因此在周五深夜到周六清晨之間，經過台灣東北部近海（紅色方框）區域的時候，其實要特別小心地形作用導致的路徑擺動，也不能排除因為這樣的地形路徑擺動，而不小心登陸的機會。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，過去大名鼎鼎的案例很多，像是1996年的賀伯颱風、2007年的科羅莎颱風、2008年的辛樂克颱風等都曾經發生過；傳統物理模式也有預報出這樣的結果，像是EC-IFS預報的就非常明顯，而且已經穩定持續預報了相當長的一段時間。

吳聖宇提到，所以如果未來真的走目前各國預測的路徑，由東南往西北接近台灣東北部近海的話，來到這個方框區域內時，真的要小心地形造成的路徑變化情況發生，颱風越大則機會越高，偏偏巴威又是一個很大的颱風，所以更要留意。

估周五晚暴風圈觸陸

吳聖宇分析，風雨的影響最快還是要從周四晚間才會開始，周五晚間暴風圈進入陸地後，一直到周六白天都是風雨最強的時間點；最快要等到周六晚間颱風逐漸趨向大陸沿岸、強度減弱後，風雨才會趨緩，持續時間其實還滿長的。

▼巴威來勢洶洶。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

中北部、東北部風雨最劇

吳聖宇提醒，風雨影響最嚴重的地方，將會落在直接迎風面的中北部、東北部，應該會有長時間且持續性的強風豪雨；南部雖然可能在暴風圈邊緣或外圍，但目前預報看到的風雨也不小；花東地區在颱風侵襲過程中，有機會受到中央山脈地形屏障，降雨會以山區為主，不過風力也不弱，尤其比較擔心出現焚風現象。

吳聖宇表示，至於到了周日颱風過後，看起來沒有明顯的西南氣流，不過台灣附近位於高壓邊緣的偏南風區域，水氣較多，可能還是會有2、3天比較容易降雨的不穩定天氣。

吳聖宇說，可以確定的是這颱風對台灣威脅很大，特別是在周五、周六，請大家趁今天、周四趕快最好該有的防颱準備。

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