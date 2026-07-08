「香港快閃打手」來台施暴　矢板明夫：希望政府正視2件事

▲廖姓男子涉嫌動手打矢板明夫，犯案後欲快速出境潛逃，但遭攔下逮捕。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

資深媒體人矢板明夫6日在台中演講後，遭一名持香港護照入境的中國籍廖姓男子尾隨襲擊，隨後廖嫌欲出境潛逃，但在清泉崗機場遭到逮捕。對此，矢板明夫呼籲政府正視兩個問題，不要讓「香港快閃打手」成為威脅台灣民主社會的新模式。

嫌犯涉幫派背景 矢板示警「香港快閃打手」

矢板明夫在臉書表示，大家之所以高度關注他被襲擊，不只是因為他被打，而是很多人都感到恐懼，尤其是廖姓嫌犯被查出具有犯罪前科，涉及香港幫派背景。這樣的「香港快閃打手」來到台灣，從事暴力犯罪，值得整個社會提高警覺。

短時間入境鎖定目標 犯案後立即離境

矢板明夫指出，這類打手擁有能夠自由出入台灣的香港身分證，能執行「快閃式暴力任務」，短時間入境、鎖定目標、迅速犯案，然後立即離境。真正策劃、指使的人，卻始終躲在幕後，不必露面，也不用承擔風險，「對幕後的人而言，只要花一筆錢，就可能對台灣社會造成巨大的寒蟬效應。」

憂暴力壓制言論 「明天可能是政治人物、學者」

矢板明夫直言，如果這種模式沒有被及時遏止，今天被攻擊的是時政評論人，明天就可能是政治人物、學者，甚至任何公開表達與中共不同意見的台灣人。當人們開始擔心「說一句話就可能挨打」，受傷的就不只是個人，而是整個台灣的言論自由。

▲矢板明夫。（圖／攝影中心翻攝）

矢板明夫呼籲台灣政府正視2個問題：

一、不能只把這類案件當作一般傷害罪看待

這種暴力行為如果具有恫嚇公共言論、製造社會恐懼的效果，就應依法徹查，讓施暴者付出足夠的代價。除了刑事責任之外，也應透過民事求償，提高犯罪成本，讓任何人都知道「打一拳就走」絕不是一筆划算的交易。

二、重新檢討入境安全機制

絕大多數香港朋友熱愛自由、遵守法律，也是台灣珍貴的朋友，這一點毫無疑問。但如果是具有重大暴力犯罪紀錄，或屬於高風險的對象，相關單位就應建立更完善的風險評估制度，避免有人利用台灣開放自由的環境從事暴力犯罪。

矢板明夫：別讓快閃打手成威脅台灣新模式

矢板明夫說，民主社會最重要的，不只是可以自由說話，更是人民不必因為說話而活在恐懼之中。當暴力成為壓制言論的工具，每一個台灣人都可能成為受害者，所以希望大家一起關注這個議題，支持政府補強制度漏洞，不要讓「香港快閃打手」成為威脅台灣民主社會的新模式。