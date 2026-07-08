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好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻：終於等到

▲▼好市多,Costco。（圖／記者施怡妏攝）

▲好市多金牌微研磨咖啡限時特價，有網友一次掃貨5盒。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者柯沛辰／綜合報導

好市多不定時推出優惠，一名女子發現愛喝的金牌微研磨咖啡終於特價，一年只特價一次，當場一次掃走5盒、共500包，開心直呼存量足夠「喝到明年」，意外釣出大批同好。

一年只特價一次　她一次掃貨5盒

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原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，這款咖啡平時售價529元，這次活動直接折114元。她表示，自己每年都在等這波優惠，還擔心賣場會限制購買數量，這次確認沒有相關規定後，索性搬了5盒回家囤貨。

她透露，每盒內有100包，這次一口氣入手500包。除了冷水、熱水都能沖泡，咖啡喝起來也沒有明顯焦苦感，獨立單包裝更方便攜帶，不必擔心開封後受潮，因此成為她長期回購的品項。

咖啡控喊終於等到　也有人直言「漲價蠻多的」

貼文曝光後，不少網友也現身推薦，認為這款咖啡無糖、沖泡方便，直接加入鮮奶就能變成濃郁拿鐵，尤其適合喜歡冰咖啡的族群，「這次沒限購了嗎？上次限購四盒我還要托別人買」、「產地日本，成分也只有咖啡豆而已很單純」，還有人笑稱「每年都在等特價」、「終於等到」。

不過，也有網友持不同看法，留言提醒「這款咖啡剛推出時，價格是365$/1盒，漲蠻多的」、「效期到2027年4月」、「特價只到8月2日」，掀起熱議。

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