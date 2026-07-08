畫面曝光！曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」恐坍塌　急封街撤離

記者張方瑀／綜合報導

美國紐約市曼哈頓中城（Midtown）一棟37層樓高的建築，在當地時間7日上午發生嚴重的結構變形，21樓的兩根主要支撐柱突然彎曲碎裂，整棟大樓陷入隨時可能局部倒塌的危機。當局獲報後不敢大意，緊急拉起封鎖線，並大規模疏散包含該大樓與周邊在內的8棟建築人員。

21樓鋼骨扭曲碎裂 周邊7棟大樓緊急清空

綜合外媒報導，這棟位於中央車站（Grand Central Terminal）附近的37層樓高建築，過去曾是製藥大廠輝瑞（Pfizer）全球總部，目前正準備改建成擁有1500戶的頂級出租公寓，且擁有合法的施工許可。

紐約市消防局指出，7日上午8點（台灣時間7日晚間8時）左右接獲通報，指稱東42街235號有磚塊掉落，隨後不到15分鐘，警方也接獲911報案，有在21樓施工的工人目擊柱子開始崩塌。

▲21樓的鋼柱已經扭曲碎裂。（圖／路透）



從現場工人拍下的內部畫面可以清楚看到，21樓的鋼柱已經扭曲碎裂。

紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）在現場向媒體表示，市府團隊自清晨抵達後，就一直觀察到建築結構持續位移，狀況非常危急；除了出事的大樓，周邊7棟建築也已全面疏散，且疏散範圍還隨著戒備升級而持續擴大。

民眾狂奔32層樓逃生 知名景點周邊急拉封鎖線

一名在周邊大樓辦公的民眾佩雷拉（Helder Pereira）餘悸猶存地表示，他在上午11點半接獲撤離通知，跟同事硬是往下走了32層樓梯才順利逃生，「當時心裡只想著得趕快逃離這裡，因為誰知道旁邊的大樓會不會也跟著倒塌，真的滿嚇人的。」

▲整棟大樓陷入隨時可能局部倒塌的危機。（圖／路透）



為了確保民眾安全，紐約市警局已暫時封閉第一大道與第三大道之間、第40街到第45街的路段，該區域緊鄰紐約公共圖書館、布萊恩公園及時代廣場等熱門觀光景點。紐約州長霍楚（Kathy Hochul）也發文呼籲民眾盡量避開該區域，並強調州政府已準備好隨時提供一切必要的協助。

大樓暫停位移 6人小組挺進評估加固作業

紐約市消防局長說明，由於該大樓是鋼骨結構，目前評估僅可能發生「局部倒塌」，應該不至於整棟崩塌。消息人士也透露，大樓過中午之後就沒有再繼續位移；目前由消防局、建築局及大樓承包商組成的6人小組已進入大樓，評估現在進場施工加固是否安全。

馬姆達尼強調，相關單位正在設法將出狀況的樓層支撐起來，一旦評估樓層算安全，工程師就會進入展開加固作業，同時等待穩定大樓結構的建材送達。

目前現場並未傳出任何人員傷亡，所有工人都已平安尋獲，不過大樓剛開始出現異狀時，確切在場的工人數量仍有待進一步釐清。