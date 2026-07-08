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美國境內唯一北約聯合作戰司令部　首次由英國上將接任司令

▲英國陸軍上將裴利接替美國將領出任北約聯合作戰司令部司令。（圖／翻攝X）

▲英國陸軍上將裴利接替美國將領出任北約聯合作戰司令部司令。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

歐洲國家在北大西洋公約組織（NATO）扮演的角色持續提升。北約7日宣布，位於美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）的北約聯合作戰司令部（JFC Norfolk）將於今年9月起首度由英國將領領導，象徵歐洲盟國在北約指揮體系承擔更重要責任。

北約歐洲盟軍最高司令（SACEUR）、美國空軍上將格林克維奇（Alexus G. Grynkewich）表示，英國陸軍上將裴利（Nick Perry）接替美國將領出任北約聯合作戰司令部司令，只是歐洲盟友在北約體系承擔更多領導職務的例證之一，這樣的安排也將使北約內部關係更加公平。

現任北約聯合作戰司令部司令為美國海軍中將道格裴利（Doug Perry）。

北約聯合作戰司令部位在全球最大的海軍基地，負責指揮北約在北大西洋、英國、北歐及包含北極圈的高北方區域（High North）跨軍種作戰，也是北約唯一設於美國的聯合作戰司令部，同時肩負北約盟軍北美洲總部職責，作戰範圍涵蓋陸、海、空、太空及網路領域。

北約目前共有3個聯合作戰司令部，分別設於美國諾福克、荷蘭布倫蘇姆（Brunssum）及義大利那不勒斯（Naples）。其中，布倫蘇姆主要負責北約東翼與歐洲中部，那不勒斯則負責南翼、地中海及周邊海域。

在美國持續要求歐洲盟國分擔更多防務責任下，歐洲成員國在北約指揮體系的角色日益吃重。英國國防部表示，未來北約3個聯合作戰司令部都將由歐洲將領領導，而美國則預計領導北約各軍種司令部，包括設於德國蘭斯坦（Ramstein）的空軍暨太空軍司令部（AIRCOM）、土耳其伊茲米爾（Izmir）的陸軍司令部（LANDCOM），以及英國諾斯伍德（Northwood）的海軍司令部（MARCOM）。

裴利擁有超過30年軍旅資歷，2024年11月出任英國聯合作戰司令（CJO）。格林克維奇指出，裴利在指揮英國海外軍事行動期間，與多國建立深厚合作關係，這項經驗將有助於北約未來協調跨國軍事行動。

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