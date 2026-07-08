最新各國路徑！　巴威要轉向了

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威進逼，最新各國官方預報路徑出爐！氣象專家吳德榮提醒，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，巴威持續朝西北西前進，周四2時逐漸轉向西北進行；周五、周六受巴威侵襲，周五各地風雨越晚越大，周六風狂雨驟，中部以北及各山區慎防破壞性強風，並嚴防致災性大量降雨。

▲吳德榮提醒，巴威來者不善。（圖／NOAA）



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▼最新各國官方預報路徑。（點圖可放大／NCDR）



吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周四太平洋高壓影響，各地晴時多雲，午後山區有局部短暫降雨的機率，熱如盛夏，全台最高氣溫約可升至38度左右。

周五、周六影響最劇

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五、周六受巴威侵襲，周五各地風雨越晚越大，周六風狂雨驟，中部以北及各山區慎防破壞性強風，並嚴防致災性大量降雨；周六晚起本島風雨漸減小。

吳德榮表示，周日至下周五巴威已遠離，但因偏南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定，偶有局部降雨，午後常有強對流發展（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨），應注意。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



巴威接近台灣前仍維持大型強颱

吳德榮指出，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，巴威持續朝西北西前進，周四2時逐漸轉向西北進行，周六中心通過台灣東北部近海，進入北部海面，周六午夜再登陸浙江、福建交界處，不確定性範圍（紅框）縮小，但仍包括宮古島及半個台灣；其強度在接近台灣前仍維持大型強颱，周六起因台灣地形破壞，強度才逐漸減弱。

吳德榮分析，最新歐洲模式系集模擬圖顯示，巴威的系集平均路徑比路徑潛勢預測圖的路徑稍偏南，中心擦過台灣北部海面或接觸北端陸地（類似賀伯、楊希）機率皆存在，北偏通過宮古島（類似溫妮）或南偏登陸東部（類似泰利）機率亦不能排除，不同路徑帶來不同的風雨威脅，但皆不可小覷，需密切觀察氣象署及模式的調整，來者不善，應加緊做好防颱準備。

▼最新歐洲模式系集模擬圖。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

