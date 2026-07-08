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伊朗南部爆炸畫面曝光！美軍狂轟波及平民　美官員：這是懲罰

▲▼伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）遭美軍轟炸。（圖／翻攝自X）

▲伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）遭美軍轟炸。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

為了報復商船在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近遇襲，美軍於7日晚間正式對伊朗展開空襲，並宣布重新對德黑蘭的石油銷售實施制裁。美國官員強硬表示，這場行動是伊朗實施「國際恐怖主義」的直接後果，且這是一場不成比例的懲罰，短期內絕對不會結束。

痛批伊朗國際恐怖主義　美官員：荒謬攻擊的代價

根據CNN報導，美國中央司令部（US Central Command）形容這次對伊朗的打擊「非常猛烈」，目的是要讓對方為攻擊載有平民的無辜商船付出慘痛代價。

一名美國官員透露，美軍的行動「並非成比例的」，而是針對伊朗對航經荷莫茲海峽的船隻實施「國際恐怖主義」的直接後果，「伊朗人清楚他們這些荒謬行為會帶來什麼後果，卻仍然選擇發動攻擊。這是種懲罰，而且短期內還不會結束。」

南部港口連傳巨響　碼頭、漁船遭砲彈擊中

綜合伊朗國營媒體Press TV與伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，在美軍空襲下，伊朗南部傳出數次猛烈爆炸聲，包含阿巴斯港（Bandar Abbas）、錫里格（Sirik）等港口城市，以及克什姆島（Qeshm Island）皆遭受波及。

據了解，砲彈不僅擊中了錫里格的商業碼頭、錫亞拉特村（Ziarat）的一座漁業碼頭，甚至連阿巴斯港的民用漁船及通訊塔也成為攻擊目標；其中錫里格碼頭遭到轟炸時，更有數名平民被四散的彈片擊中而受傷。

空襲之際總統急返國　伊朗外交部怒轟美方違約

就在美軍展開報復轟炸之際，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）正從伊拉克趕回國內。他先前前往納杰夫（Najaf）參加伊朗前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的葬禮，隨後於當地時間8日凌晨緊急離開伊拉克返回德黑蘭。

面對美方的連環動作與重啟石油制裁，伊朗外交部發表聲明強烈譴責，痛批美國此舉「公然違反」兩國上個月達成的諒解備忘錄，美國政府必須為違約後果負起全責。聲明也強調，伊朗將採取「任何措施」來捍衛國家安全。

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