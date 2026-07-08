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幫友保管530萬元「一夜賭光」　外籍男謊報遭搶下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

越南籍男子阿偉（化名）受朋友所託，幫忙保管530萬元現金，他竟起了貪念，一夜之間就將錢全部賭光，隨後跑到警局報案，謊稱遭人搶劫。後來阿偉的謊言被戳破，台南地院法官依侵占罪、未指定犯人誣告罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，另宣告緩刑2年，還要向公庫支付5萬元。

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲阿偉將A男拜託他幫忙保管的530萬元全部賭光。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿偉和A男是同鄉友人，A男今年2月間受到親友B所託，幫忙保管530萬元現金；過了幾天，A男將裝有現金的背包放在阿偉的車上，請對方代為保管一下，隨後便離開。

沒想到阿偉一時起了貪念，竟透過網路賭博將這筆錢花用殆盡，但他擔心事情露餡，於是隔天自行前往警局報案，謊稱在開車行經台南市某路段時，遭2名越南籍的不明人士搶劫。

然而，阿偉的謊言很快就被A男及親友B識破，並因此挨告。

台南地院法官認為，阿偉受友人A男委託，代為保管親友B的530萬元，卻擅自花用殆盡，還向警方謊報，不僅侵害他人的財產權，更虛耗司法資源，考量到他已經坦承犯行，也向親友B道歉並賠償530萬元，最終依犯侵占罪、未指定犯人誣告罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

另外，法官表示，阿偉經過這次教訓，應當知道警惕，不會再犯，於是予以宣告緩刑2年，並要在判決確定之日起8個月內，向公庫支付5萬元。全案仍可上訴。

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