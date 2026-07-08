會放颱風假嗎　巴威「6大問題」一次看

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威逐步接近台灣，氣象粉專統整6大常見問題，像是會放颱風假嗎？各地的風雨究竟會怎樣？飛機可以飛嗎？

▲巴威來勢洶洶。（圖／CIMSS）



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「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書表示，看過來！小編綜合了這幾天大家海量留言的問題後，這邊針對幾個常見的問題，做成Q&A給大家參考！

1、巴威是20年來最強颱風嗎？

要看所指的是「颱風強度」還是「颱風範圍」。

如果是指颱風強度，那目前還不是。以氣象署標準來看，巴威自生成以來的巔峰強度為近中心最大風速每秒60公尺，現階段只是追平今年第4號颱風「辛樂克」，並列今年西北太平洋最強颱風。

若要談到「近20年最強」，目前還言之過早。以2020年的「天鵝」颱風為例，巔峰近中心最大風速曾達每秒65公尺，巴威仍有一段差距。

周二晚，巴威已完成眼牆置換，將再次增強，接下來1～2天，有機會挑戰天鵝颱風的紀錄；是否能成為近20年最強，這兩天就會揭曉！

那若指的是颱風範圍，巴威目前的350公里暴風半徑，的確是近25年來「有發警報」的颱風裡最大的。但暴風半徑大小和颱風本身強度，並沒有直接關係，近年也不乏半徑300公里以上的輕度颱風，或半徑僅180公里的強烈颱風。

但綜合這次巴威的強度及範圍，侵台時當下「感受」的話，那的確有可能是近年最令人印象深刻的颱風之一。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



2、巴威會變成西北颱嗎？還是會登陸？

先講西北颱定義：颱風中心由彭佳嶼～基隆之間海域通過。

而以最新預報來看，巴威從宜蘭陸地～北部近海登陸通過機率最高，因此巴威的確有機會達成這個定義，是有機會成為西北颱，登陸當然也有機會。

但這邊必須強調，數不清的案例已經證明，颱風走西北颱路線，和颱風直襲登陸宜蘭，其實影響根本是差不多的，大家沒有必要過度在意這個定義，並不會因為颱風不從這個海域通過，影響就瞬間減少了。

3、颱風走後有西南氣流嗎？禮拜天天氣如何？

目前看，沒有。

以目前預測來看，颱風北上登陸中國，遠離台灣時，台灣上空的確會暫時轉1、2天的偏南風，水氣會增多，因此周日～下周一，南部會稍微多雨1、2天，但完全沒有到西南氣流等級的訊號，不需要太緊張。

4、會放颱風假嗎？

縣市首長宣布會放就會放，如果宣布不會放就不會放。

5、飛機可以飛嗎？

理論上周五下半天及周六整天，應該都會被影響，但如果航空公司敢飛的話就會飛，不敢飛就不會飛。

6、各地的風雨究竟會怎樣？

要看颱風中心最後具體到底怎麼走，但如果大家真的想知道，可以再等我們一下，再1天時間好好觀察，我們這次同樣會有台灣颱風論壇獨家的風雨時程，會有詳盡的說明！