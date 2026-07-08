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世足決賽前掃黑！越南警破獲「特大簽賭集團」　涉案金額達42億

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南在世足期間強勢破獲兩個超大型的非法簽賭集團。圖為阿根廷球王梅西。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

世界盃足球賽正打得火熱，不少球迷除了熬夜看球，也會跟著下注試試手氣，卻也讓地下賭盤越發猖獗。越南當局趁著這波世足熱潮祭出鐵腕掃蕩，近日強勢破獲兩個超大型的非法簽賭集團，一舉帶回85名涉案人士。令人震驚的是，這兩大集團經手的賭金竟高達1.33億美元（約新台幣42.7億元），吸金能力相當驚人。

集團「分層管理」極嚴密　主嫌抖出上游在柬埔寨

根據《中央社》報導，在越南，線上博弈屬於被明令禁止的非法行為，但因為背後牽涉龐大暴利，地下簽賭依然十分氾濫。每逢大型國際體育賽事更是下注高峰期，因此越南政府都會定期展開大規模查緝行動。

胡志明市警方透過聲明指出，專案小組在6月底盯上這兩個「運作規模異常龐大」且「層級分明、管控嚴密」的地下簽賭集團，並發動突襲搜索。

落網的主嫌向警方供稱，他們是從柬埔寨的人士手中取得總代理的「主帳號」，接著再往下層層拆解成多個代理與會員帳號，最後才分發給底層的賭客進行線上投注。據警方估算，自去年10月以來，這兩大集團累積的非法交易金額上看1.33億美元。

世足開踢20天大掃蕩　全國狂抓346人

事實上，越南公安部上週就曾公開表示，自本屆世界盃開踢後的短短20天內，全國各地的警方已經聯手瓦解了73個非法賭博集團，並將346名涉嫌參與線上博弈與足球簽賭的嫌犯逮捕歸案。

公安部官員也對此表示，這波掃蕩查獲的案件，「其交易金額合計已經高達數兆越南盾。」

本屆世界盃足球賽是由加拿大、墨西哥以及美國共同主辦，賽事已經進入白熱化階段，萬眾矚目的冠軍決賽預計將在7月19日正式登場，各國執法單位也持續上緊發條，嚴防地下賭博衍生更多社會治安問題。

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