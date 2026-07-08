美最新研究：空污會改變「精子DNA」　恐降低男性生育力

▲空氣污染不僅危害呼吸道，現在更可能威脅男性的生育能力。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

空氣污染不僅危害呼吸道，現在更可能威脅男性的生育能力！一項同類型中規模最大的生育力研究發現，男性如果在精子發育期間接觸到常見的空氣污染物，精子的DNA就會出現細微變化，進而影響基因的運作，這讓外界再度擔憂空污對男性生育力的潛在威脅。

臭氧、二氧化氮影響最明顯

根據《衛報》報導，這項最新研究於倫敦舉行的歐洲人類生殖與胚胎學會（European Society of Human Reproduction and Embryology）年會上發表。研究指出，臭氧和二氧化氮是與精子發生「表觀遺傳變化」（epigenetic changes）關聯性最強的空氣污染物。

麻州大學阿默斯特分校（University of Massachusetts Amherst）流行病學家、該研究計畫負責人諾伯斯博士（Dr Carrie Nobles）表示，「我們的研究結果顯示，在精子發育的關鍵階段暴露於空氣污染中，可能與精子DNA的改變有關。」

該研究在2013年至2017年間，追蹤了美國猶他州鹽湖城（Salt Lake City）的2000多名男性。參與者在加入研究時提供了一次精液樣本，並在後續的第二、第四及第六個月再度進行採樣。

DNA「甲基化」恐影響胚胎發育

研究人員為了對應精子的生成週期，針對每次採樣前三個月內估算了參與者暴露於戶外空氣污染物（包含臭氧、二氧化氮、二氧化硫以及細懸浮微粒）的程度。科學家分析了1220名男性在第六個月的精子DNA，找出了39種與混合空氣污染有關的DNA改變。

研究指出，空污影響生育力的關鍵可能在於「DNA甲基化」（DNA methylation），這是一種附著在DNA上的化學標記，能在不改變遺傳密碼的情況下，調節基因的開啟或關閉。

雖然大多數的表觀遺傳標記會在胚胎發育初期被抹除，但有些基因卻會被這些變化給「銘記」（imprinted），這意味著它們可能影響後續的胚胎發育。其中一個被找出的「GNAS」基因，過去就曾被證實與較差的精液品質及胎兒發育不良有關。

專家：為空污負面影響增添有力證據

諾伯斯博士強調，基因表現的改變有可能影響男性的生育能力，但未來還需要進一步的研究，才能釐清與空污相關的精子DNA甲基化改變，和生育能力之間是否有直接關聯。

未參與該項研究的曼徹斯特大學（University of Manchester）男科學教授佩西（Prof Allan Pacey）認為，這項研究確實顯示出了可測量的影響，但目前還無法斷定這些觀察到的變化，對男性不孕症是否具有臨床上的意義。

諾丁漢大學（University of Nottingham）生殖生物學教授李（Prof Richard Lea）則指出，「這是一項重要的研究，因為它為『空氣中的污染物會對精子品質造成負面影響』這個觀點，增添了更多強而有力的證據。」