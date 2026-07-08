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美軍炸死伊朗小學近200名師生內幕曝光！　消息人士：忽略1警示

▲伊朗南部米納布鎮日前舉行大規模葬禮，悼念遭美軍轟炸喪生的165名女學童與教職員。（圖／路透）

▲伊朗南部米納布鎮日前舉行大規模葬禮，悼念遭美軍轟炸喪生的165名女學童與教職員。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

3名熟悉決策過程的消息人士指出，美軍高層指揮官在對伊朗目標發動空襲前，略過關鍵資料庫中「情報嚴重過時」的警示，仍批准部分打擊行動，其中一場空襲擊中一所學校，造成近200名孩童與成人死亡。

CNN報導，這些警示訊息原本嵌入美軍用於建立打擊目標的系統中，內容顯示相關情報已是多年以前的資料，必須重新審查。消息人士指出，若要將相關地點加入打擊清單，原本須由高階軍官核准。

2名消息人士表示，高層指揮官當時為了「效率」，在戰爭初期急於提供目標，因此決定略過警示；消息人士也說，這項決定直接導致學校遭誤炸。

伊朗國營媒體指出，這場空襲造成至少168名孩童與14名教師死亡。若數字屬實，這將成為美軍近代史上最嚴重的平民傷亡事件之一。美軍在空襲後數日內已展開調查。

一名消息人士表示，美軍官員在學校遭空襲後數日內就已知道錯誤如何發生，「那顯然是舊資訊」。然而數月過去，五角大廈至今仍未公布這起事件的調查結果。白宮官員告訴CNN，「調查仍在進行中」，並強調，「如同我們先前所說，美國不會以平民為目標。」

五角大廈將有關鎖定目標程序的問題轉交美國中央司令部（CENTCOM）回應；中央司令部則以調查仍在進行為由拒絕評論。

這場2月28日發生在伊朗米納布（Minab）沙賈雷塔伊巴學校（Shajareh Tayyiba school）的空襲，當時美軍原本正在攻擊附近一處伊斯蘭革命衛隊（IRGC）設施。

2013年的衛星影像顯示，該校與革命衛隊基地曾屬於同一處設施。不過，2016年的影像顯示，當地已架設圍欄，將學校與基地分隔，並另外設置學校入口。2025年12月的影像則顯示，數十人似乎正在學校庭院內活動。

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