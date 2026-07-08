郵局倉儲爆假出勤！夫在家代工　妻聯手同事偽簽102次領7萬

▲北市內湖郵局約僱員工偽造出勤表，同事夫沒到班爽領7萬薪 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

台北郵局內湖倉儲劉姓約僱人員與彭姓同事明知彭女丈夫另有正職，無法實際到內湖郵局倉儲上班，卻將「在家分裝屈臣氏點數」換算成外包人員到班工時，製作不實出勤紀錄表，並偽簽彭女丈夫姓名，讓他3個月內領取薪資共7萬2540元。士林地院依共同犯行使偽造私文書罪，判劉女、彭女各有期徒刑4月，均可易科罰金，並宣告緩刑2年。

劉女是台北郵局所屬內湖郵局物流股約僱人員，負責貨品包裝、出貨、理貨等業務；彭女則是劉女同事。外貿貨運公司承攬台北郵局內湖倉儲勞務案，依合約規定，派駐人員應實際到內湖倉儲到班，執行入倉、撿貨、驗貨、包裝及出貨等工作。

不過，劉女與彭女明知鄭男另有正職，無法到倉儲上班，仍於2022年6月至8月間，由劉女將台北郵局向屈臣氏承攬的訂單點數分裝材料，交給彭女帶回家，再由彭女與丈夫在家分裝。2人再以「每分裝300個夾鏈袋換算工時1小時」的方式，將在家代工成果換算成外包人員到班工時。

然而，劉女負責在空白出勤紀錄表上填入工時；彭女則依照工時，在簽到、簽退欄位填寫上下班時間，並在「上班簽名」、「下班簽名」欄位偽簽鄭男姓名。這些出勤表之後交給不知情的外貿公司員工製作每月薪資總表，再由劉女持向台北郵局管理人員請領薪資。

鄭男因此在2022年6月領取1萬2960元、7月領取2萬9700元、8月領取2萬9880元，3個月合計7萬2540元。判決附表也列出，出勤紀錄表上偽造鄭男簽名，6月18枚、7月42枚、8月42枚，合計102枚。

全案是因民眾向法務部調查局檢舉，經調查局台北市調查處循線調查後曝光。偵查時，劉女一度否認犯行，辯稱請鄭男在家分裝點數沒有違反合約，且當時已請示主管並獲同意，也稱外包人員將分裝點數工作帶回家做，過去已有前例。

不過，主管證稱，確實曾同意在點數庫存量不足時，由外包人力在家分裝屈臣氏點數，但並不允許他人在出勤紀錄表代簽。鄭男也證稱，自己曾承接分裝屈臣氏點數的家庭代工，每分裝300件夾鏈袋算一筆錢，但並未簽署出勤紀錄表。內湖郵局相關人員則證稱，鄭男在表上記載到班的時間，實際並未到內湖倉儲上班，卻仍請領薪資。

檢方偵結後，認定劉女、彭女共同偽造出勤紀錄表並持以行使，足以影響台北郵局審核出勤紀錄的正確性，因此依行使偽造私文書罪嫌將2人起訴。

士林地院審理時，劉女與彭女在準備程序中均坦承犯行。法官認為，2人明知鄭男實際上無法如實到班，卻共同偽造出勤紀錄表並請領薪資，足以損害台北郵局對外包人員出勤管理及審核的正確性，所為實非可取。

法院審酌2人犯後坦承犯行，態度尚可，且均無前科、素行良好，最後依共同犯行使偽造私文書罪，判劉女、彭女各有期徒刑4月，如易科罰金，均以1000元折算1日；2人均緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並須於判決確定後1年內提供60小時義務勞務、接受2場法治教育。偽造的鄭男簽名共102枚，均宣告沒收。全案仍可上訴。