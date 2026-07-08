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頭皮癢3年被告知「沒救了」　醫秒問：常上美髮院洗頭？

▲▼剪髮,理髮,剪頭髮,髮廊,設計師,造型,髮型（圖／CFP）

▲烏惟新指出，這類型的頭癬，大多是在美髮院洗頭、剪髮時感染。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

一名婦人頭皮反覆搔癢、脫屑長達2、3年，跑遍多家診所仍沒改善，甚至被告知「永遠都不會好」，直到台大皮膚科醫師烏惟新以伍氏燈檢查，在少數頭髮揪出螢光反應，才確認是感染頭癬，推測很可能是在美髮院洗頭時感染。

紅疹照燈沒反應　幾根頭髮露出線索

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烏惟新在臉書分享，婦人來看診時相當氣餒，因為過去不僅看遍各大診所，也使用頭皮專用及抗黴菌洗髮精，但怎麼看都看不好。當時他檢視頭皮後，發現紅斑與丘疹，考量患者年齡，第一時間便懷疑頭癬，但病程多年，又沒有明顯掉髮，情況有些不尋常。

為釐清原因，烏惟新拿伍氏燈照射患部，原本預期紅疹區會出現特殊螢光，結果照過去一無所獲，讓他一度感到很困惑。不過，他不死心，繼續仔細尋找，果真「萬綠叢中一點紅」，找到少數幾根散發明顯螢光的頭髮，推測應是婦人長期使用抗黴菌洗髮精，才導致原本的螢光表現變得不明顯。

常去美髮院洗頭　同店多人有相似症狀

如今折磨了婦人2、3年的頭皮問題真相大白，烏惟新也進一步詢問：「阿姨，妳是不是常常去外面的美髮院洗頭？」沒想到對方立即點頭，還透露美髮師曾說，店內已有好幾名客人出現一模一樣的症狀。

烏惟新指出，這類型頭癬，很多都是在美髮院剪髮或洗頭時被傳染的，但並非無法治療，只是因黴菌深入毛囊，單靠洗髮精難以根除，所以通常得搭配2至3個月口服藥物。

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