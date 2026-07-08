巴威警戒區擴大　「完整影響時間」出爐

▲巴威步步逼近。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩分析強烈颱風巴威「影響時間預估序列」，並提醒，周五、周六颱風中心將會距離台灣最近，其所伴隨的風雨影響也將是最為顯著的時段。

巴威颱風影響時間預估序列表

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海警發布時間：周四中午前後

陸警發布時間：周四深夜

7級暴風圈接觸到海警警戒線：周五中午前後

7級暴風圈接觸到台灣陸地：周五晚上

解除陸警時間：周六晚上

解除海警時間：周日清晨

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，巴威步步逼近，警戒區域擴大！在環境駛流場的導引下，巴威颱風持續以朝西北西轉西北方向前進，預估在周四前後，向北分量就有逐漸增大的趨勢。

周五、周六風雨最劇

林得恩提醒，目前評估周五、周六颱風中心將會距離台灣最近，其所伴隨的風雨影響也將是最為顯著的時段，特別要呼籲的是山區的降雨將會是非常集中且顯著，評估會有豪雨至大豪雨等級（或以上）的累積降雨發生。

▼巴威警戒區擴大。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



林得恩說，至於巴威颱風暴風侵襲的機率，花蓮以北以及苗栗以北地區均在80%以上，其中宜蘭、台北、新北、基隆及桃園等地區，颱風暴風侵襲的機率更在90%以上，警戒區域跟之前相比較，則有明顯擴大的趨勢。

林得恩指出，而巴威颱風本身強度的變化，循著太平洋高壓的西側邊緣前進，步步逼近台灣陸地，在周六前均維持在強烈颱風之姿；周六之後由於乾空氣逸入、垂直風切增大，以及台灣地形的破壞等因素，颱風強度於是降為中度颱風；周日清晨在上了中國大陸的陸地沒多久後，就再降為輕度颱風，巴威的生命也就即將進入到尾聲。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

