試射洲際導彈遭指控核武不透明　陸國防部：不與任何國家核軍備競賽

▲大陸國防部發言人陳曦。（圖／翻攝大陸國防部官網）

記者任以芳／北京報導

針對美國國務院指控中國6日透過潛艇發射一枚無彈頭洲際彈道飛彈、質疑核武建設不透明，北約秘書長及日、澳、紐等國均對此表達強烈關切，大陸國防部新聞發言人陳曦大校昨晚7日指出，中國軍隊始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家進行核軍備競賽。

大陸國防部昨7日發布答記者問，「美國務院發言人近日稱中國通過潛艇發射了一枚無彈頭的洲際彈道導彈，中方迅速且不透明的核武器建設引起地區和世界極大關注。北約秘書長稱對中國不能掉以輕心。日本、澳大利亞、新西蘭等國也表達了關切。請問對此有何評論？」

▲7月6日12時01分，中國海軍1艘戰略核潛艇發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈 。（圖／翻攝 央視）

大陸國防部新聞發言人陳曦表示，中國人民解放軍海軍戰略核潛艇組織潛射戰略導彈試射，實現了預期目標。「這是年度軍事訓練例行安排，符合國際法和國際慣例。中方事先向有關國家作了通報，體現了中國軍隊的開放與透明。」

陳曦進一步指出，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，恪守自衛防禦核戰略，始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家進行核軍備競賽。

最後，陳曦強調，「我們推動核力量現代化旨在保障國家戰略安全，維護全球戰略穩定。」

解放軍海軍於7月6日12時01分，1艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。

大陸軍方也回應，「此次導彈試射是中方年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家通報，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。」