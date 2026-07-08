網傳疑尬電信徒求「召喚巴威撲台」　廖大乙：觸犯天條

記者黃翊婷／綜合報導

強颱巴威來勢洶洶，不少民眾都很擔心颱風可能帶來的災情，沒想到近日網路上傳出疑似「濟顛禪師」信徒要求召喚巴威撲台，引發網友關注。民俗專家廖大乙表示，這樣的言行恐怕會觸犯天條，神威應當是用來庇佑而非恐嚇。不過，台東玄濟宮曾發表聲明，強調官方社群網站僅有臉書與YouTube頻道，網傳的LINE社群對話截圖是否為真，仍有待釐清。

▲鄔馨茹曾穿著印有「尬電」的紫衣團服，因而也被網友稱為尬電師父。圖為台東玄濟宮先前遭人踢館的畫面。（資料照／記者楊晨東翻攝）

台東玄濟宮自稱「濟顛禪師」的鄔馨茹因聲稱能與外星人溝通等言論，引發社會爭議，日前甚至發生遭人潑灑穢物等事件。沒想到一波未平一波又起，近日社群網站流傳數張對話紀錄截圖，疑似有信徒要求「天尊召喚巴威颱風撲台」、「讓全台灣陪葬」，但隨即受到自稱管理員的人制止「不要造業」。

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根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙表示，如果真有信徒這樣要求，相當於是觸犯天條的狂妄之言，因為神威是用來庇佑，而非恐嚇，關於颱風的消息，請民眾以中央氣象署預報為基準，並做好防颱準備，切勿輕信荒謬言論。

不過，台東玄濟宮今年6月底曾發表聲明強調，官方社群網站僅有臉書、YouTube頻道，呼籲信眾切勿加入冒用本宮名義的社群網站，後續也將對冒用本宮名義的不法份子持續蒐證，並採取法律程序。網路瘋傳的LINE社群對話紀錄截圖是否為真，顯然仍有待觀察釐清。