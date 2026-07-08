巴威攪局！分科測驗今公布日期　考生崩潰「第一次不想放假」

▲受颱風影響，分科測驗將延後舉行。（圖／記者許敏溶攝）

記者柯沛辰／綜合報導

強颱巴威來勢洶洶，原定7月11、12日舉行的分科測驗確定延期。教育部長鄭英耀表示，招聯會已做成決定，新的考試日期將於今天（8日）上午9時公布，消息一出，讓不少考生當場崩潰。

考完等著出國 延期消息打亂行程

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鄭英耀昨天表示，招聯會已確認延後辦理，目前可能改至下周一、二（13、14日），或下周二、三（14日、15日）登場，確切安排將由招聯會在今天上午公布。

不少考生得知消息後哀號，直呼「第一次這麼不想放假」、「心態炸裂，真的想趕快解脫」、「考前焦慮繼續焦慮」、「多那幾天書也不會讀更多」。還有人原本打算考完立刻打工、出國旅遊，如今行程全被打亂，甚至因跟團無法退款，「大考中心真的別鬧耶」、「人在無語的時候真的會笑出來」。

▲巴威路徑潛勢圖。（圖／氣象署）

有人崩潰有人支持 安全成延期關鍵

眼見不少人埋怨大考中心，有其他考生發文批評，「沒考就在買機票的，本來就做事欠缺考慮，只想玩」、「那些因為分科延期罵大考中心的我是覺得可以直接不要去考了，腦子都沒帶，考什麼試，防災安全比你的破機票、破旅行重要多了」。

儘管仍有部分考生對先宣布延期、隔天才公布新日期的「兩段式宣布」感到不解，但多數網友仍認為，既然氣象條件可能影響交通與應試安全，延後就有其必要，不只考生，監考及試務人員同樣得冒雨移動，大考中心自然必須審慎調整。

不過，也有考生樂觀看待，認為多出的時間可以再加強準備，雖然同樣想趕快結束考試，但面對強風豪雨風險，安全仍應優先。至於分科測驗最終延至何時舉行，仍待今日上午正式揭曉。