巴威侵襲率飆98%　5縣市破9成

記者陳俊宏／台北報導
強烈颱風巴威來勢洶洶，根據中央氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，最高是基隆市的98%，其次為台北市、宜蘭縣97%、新北市96%、桃園市94%。
▲巴威一路靠近台灣。（圖／NOAA）
▼最新未來120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署）
最新未來120小時颱風暴風侵襲機率
基隆市98%
台北市97%
宜蘭縣97%
新北市96%
桃園市94%
新竹縣89%
連江縣89%
新竹市88%
花蓮縣87%
苗栗縣82%
台中市73%
彰化縣70%
南投縣70%
雲林縣64%
綠島64%
嘉義市59%
台東縣59%
嘉義縣56%
蘭嶼55%
台南市49%
屏東縣48%
澎湖縣48%
高雄市45%
恆春43%
金門縣42%
氣象署預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，預估周四下午至晚上可能發布海上警報，周五清晨發陸上警報，周五、周六颱風最靠近。
氣象署說，巴威今晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方1610公里海面上，持續穩定沿著太平洋高壓南側向西前進，周五開始對台灣天氣造成影響；預估周五晚間至周六白天是影響最明顯的時候，尤其在台中以北山區留意持續性強降雨出現，不過預報仍有不確定性，氣象署會持續密切關注。
▼最新颱風暴風可能到達時間及機率。（圖／氣象署）
▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）
▼做好防颱準備。（圖／氣象署）
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