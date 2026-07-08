巴威侵襲率飆98%　5縣市破9成

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威來勢洶洶，根據中央氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，最高是基隆市的98%，其次為台北市、宜蘭縣97%、新北市96%、桃園市94%。

▲巴威一路靠近台灣。（圖／NOAA）



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▼最新未來120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署）

最新未來120小時颱風暴風侵襲機率

基隆市98%

台北市97%

宜蘭縣97%

新北市96%

桃園市94%

新竹縣89%

連江縣89%

新竹市88%

花蓮縣87%

苗栗縣82%

台中市73%

彰化縣70%

南投縣70%

雲林縣64%

綠島64%

嘉義市59%

台東縣59%

嘉義縣56%

蘭嶼55%

台南市49%

屏東縣48%

澎湖縣48%

高雄市45%

恆春43%

金門縣42%

氣象署預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，預估周四下午至晚上可能發布海上警報，周五清晨發陸上警報，周五、周六颱風最靠近。

氣象署說，巴威今晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方1610公里海面上，持續穩定沿著太平洋高壓南側向西前進，周五開始對台灣天氣造成影響；預估周五晚間至周六白天是影響最明顯的時候，尤其在台中以北山區留意持續性強降雨出現，不過預報仍有不確定性，氣象署會持續密切關注。

▼最新颱風暴風可能到達時間及機率。（圖／氣象署）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▼做好防颱準備。（圖／氣象署）

