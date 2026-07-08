巴威颱風假關鍵　「幾乎全台都有機會進暴風圈」

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威進逼，暴風圈可能涵蓋的「陸上警戒區」，是放颱風假的關鍵！中央氣象署預報員王品翔表示，預估周四下午至晚上可能發布海上警報，周五清晨發陸上警報。天氣風險公司表示，由於巴威暴風圈範圍廣大，除南部外，幾乎全台都有機會進入7級暴風圈範圍。

▲巴威來勢洶洶。（圖／翻攝easterlywave）



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天氣風險在臉書說，周四隨著颱風逼近，預估將陸續發布海上、陸上颱風警報，各地雲量增加，午後南部有局部短暫雷陣雨，晚起桃園以北降雨機率逐漸提高。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



估周五晚暴風圈觸陸

天氣風險指出，預估颱風中心將由東北方海面掠過後進入北部海面，周五晚間起暴風圈開始碰觸台灣，由於暴風圈範圍廣大，除南部外，幾乎全台都有機會進入7級暴風圈範圍，各地都有風雨，中部以北及宜蘭、花蓮風雨感受最為明顯。

天氣風險表示，周日颱風逐漸遠離，但仍有偏南水氣持續移入，天氣依舊不穩定，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨。

估周四海警、周五晨陸警

氣象署預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，預估周四下午至晚上可能發布海上警報，周五清晨發陸上警報，周五、周六颱風最靠近。