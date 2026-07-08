店員喝75元拿鐵1關鍵逆轉無罪　律師：喝下的是人民對司法的信任

記者黃翊婷／綜合報導

一名超商女店員去年支援大夜班時，因忘記結帳一杯75元的拿鐵，遭店長提告業務侵占，一審被判有期徒刑3個月，二審逆轉改判無罪。律師王至德認為，此案的關鍵是女店員「是否有侵占意圖」，如果他是店員，24小時內上了18個小時的班，注意力早就無法集中了，「75元的咖啡，最後喝下去的不是店員，而是人民對司法的信任感。」

▲女店員因為一杯75元的拿鐵挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

回顧案件經過，一名超商女店員去年支援大夜班時，因喝下一杯75元的拿鐵忘記結帳，遭店長提告業務侵占，一審被判有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。但台灣高等法院審理後認為，女店員是在連續長時間工作、精神極度疲憊之下，一時疏忽漏未結帳，難認具有侵占犯意，因此改判無罪定讞。

此案掀起大眾關注，律師王至德7日在臉書PO文分析，業務侵占罪最重可判5年，不符合「微罪」要件，加上女店員不認罪、沒有和解，所以檢方不能不起訴，也不會給予緩起訴；進入一審的部分，由於沒有認罪、沒有和解，法官原則上不會給予緩刑，但最關鍵的是「是否有侵占的意圖」，一審認定女店員製作拿鐵的動作流暢，所以認定有罪，二審則預見女店員的疲倦，認為可能是精神不濟而一時疏忽，所以改判無罪。

王至德認為，店內都有監視器，難以想像女店員會為了一杯75元的拿鐵冒險，他以前在加油站也有連續工作的經驗，白班加大夜班，精神渙散時數錯錢、找錯錢都不算太意外，「像被告這樣24小時內上了18個小時，換作是我的話，注意力應該早就無法集中了，不小心忘記結帳也不是不可能發生。」

王至德指出，「法律當然不是說東西便宜就可以拿，75元也不是就可以不算錢」，但不是每一個職場疏失、管理問題、員工腦袋當機，都要直接變成刑事案件，尤其基層勞工連續上班、精神渙散，本來就容易出錯，若企業把經營成本、管理風險丟給員工，司法還不分青紅皂白地接住，「那最後受到懲罰的，恐怕不是壞人，而是已經夠累的人。」

王至德提到，很多做過大夜班、輪班、連續工作的人都知道，有些動作例如製作咖啡的流程，幾乎已經變成反射動作，怎麼可能不流暢，但就算身體在動，也不代表腦袋還在線，司法要讓人民信任，除了判決書要寫得合法，更要讓民眾有感司法人員真的理解一般人的生活，否則判決對人民而言，不過是象牙塔的產物，「75元的咖啡，最後喝下去的不是店員，而是人民對司法的信任感。」