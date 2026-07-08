強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威進逼，中央氣象署預報員王品翔表示，預估周四下午至晚上可能發布海上警報，周五清晨發陸上警報，周五、周六颱風最靠近。

▲強颱巴威來勢洶洶。（圖／翻攝easterlywave）



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王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天太平洋高壓影響，午後雷陣雨為主；周四桃園以北、東北部有零星短暫陣雨，午後南部、各山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周五、周六影響最大

王品翔說，周五、周六颱風影響，各地有大雨或豪雨，中部以北山區可能有豪雨以上等級降雨；周日颱風漸漸進入中國，白天雨勢比較趨緩，但西半部、台東仍有短暫陣雨或雷雨；下周一、下周二花蓮、台東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

王品翔提到，預估周四下午至晚上可能發布海警，周五清晨發陸警；巴威未來大致先以偏西移動，周四晚有比較明顯北轉，周五、周六最靠近，預估從台灣東北方海面通過。

至於颱風中心是否可能登陸，王品翔分析，一小部分模式做東北角擦上去，大部分模式做海上通過，但由於其強度、暴風範圍算大，就算不登陸，中部以北、宜蘭、花蓮風雨感受還是滿明顯。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▼做好防颱準備。（圖／氣象署）

