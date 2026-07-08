小三「不選單身男」卻熱愛人夫！心理師揭背後原因：通常有SOP

▲諮商師林萃芬分享小三的心理，解釋為何喜愛找已婚男性、而非尋找單身漢的原因。（示意圖／達志影像）



記者柯振中／綜合報導

心理諮商師林萃芬在節目中指出，特定女性偏好接近已婚男性的原因，在於能藉由征服成功人士來滿足自尊，並獲得勝過元配的競爭感。許多男性無法察覺女性運用「單純曝光效應」刻意製造的巧遇與眼神交流。這類女性常藉由在社交場合不斷出現以消除男性戒心，隨後透過階梯式的訴苦與激發保護欲，逐步與已婚男性建立關係並獲取實質利益。

不斷出現降低社交防衛機轉 眼神交流引發命中注定暗示

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林萃芬在節目《新聞挖挖哇》說明，當一個人在某人面前反覆出現，不需刻意討好，久而久之就能讓對方產生熟悉感。林指出，在打球等正常的社交場合中，這種自然的互動最容易降低男性的防衛機轉。

林萃芬進一步透露，頻繁的出現再配合眼神交流，往往會對男性產生心理暗示的作用，進而放大彼此的巧合。林坦言，當事人容易因此產生命中注定或相見恨晚的感覺，誤以為彼此之間具有特殊的緣分。

讚美職場成就滿足自尊心 挑戰已婚身分滿足元配競爭感

針對小三偏好介入已婚關係的心理誘因，林萃芬表示，這類女性通常擅長掌握人的心理，並透過滿足男性自尊來達到目的。林透露，職場上有些男性即便成功，仍會感到被忽略，此時讚美其能力便具備吸引力。

林萃芬分析，女性明知男性已婚卻仍介入，部分原因在於競爭贏過元配的成就感。林坦言，若能讓優秀且成功的男性對自己心動，對某些女性而言，即代表自己的魅力勝過元配，同時也證明了自身的價值。

階梯式建立特殊情感信任 藉由訴苦激發保護欲獲取實質利益

面對介入他人婚姻的後續發展，林萃芬指出，與對方建立關係後，若男方具備實質能力，女性便會進入獲利階段。林認為，這個過程通常具備固定步驟（SOP），首先是強調自己不麻煩別人，以此激起男方的保護欲。

林萃芬最後提醒，接著女性會透過透露秘密來建立特殊的感情，讓男方認為自己是唯一受到信任的對象。林強調，當特殊感情確立後，女性便會以無法解決問題、不想製造困擾為由訴苦，藉此獲取實質利益。