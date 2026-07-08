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英航退款了！HOOK曬官方道歉信「300英鎊拿回來」　放話不放過酸民

記者閔文昱／綜合報導 

百萬YouTuber HOOK日前搭乘英國航空（British Airways）商務艙，因自助報到及地勤指引問題錯過班機，引發外界熱議，事後更遭部分網友質疑說法不實，甚至揚言提告捍衛清白。如今事件再有最新進展，HOOK 7日深夜在臉書開心發文表示，「我拿到退款了，呀呼」，證實已收到英國航空退還先前支付的300英鎊（約新台幣1.2萬元）費用。

▲▼HOOK。（圖／翻攝自YouTube／HOOK）

▲HOOK過程中多次用英文求助，並非在旁乾等，最終不但被地勤指責還錯過班機。（圖／翻攝自YouTube／HOOK）

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英航發信致歉　300英鎊完成退款

HOOK同步公開英國航空寄來的電子郵件，信件標題為「An apology from British Airways（英國航空的道歉）」。內容指出，航空公司針對她前往東京的搭機經驗主動聯繫，並表示已了解她原訂6月29日搭機時，因無法完成線上報到，抵達機場後工作人員也沒有足夠時間完成報到程序，因此影響行程。信中提到，她當時被收取300英鎊費用並重新安排航班，如今已完成退款，同時向她表達歉意。

▲▼HOOK收到英國航空退款與道歉信，並強調仍會對抹黑網友提告。（圖／翻攝自Facebook／HOOK）

▲HOOK收到英國航空退款與道歉信，並強調仍會對抹黑網友提告。（點圖可放大／翻攝自Facebook／HOOK）

嗆抹黑網友「法院見」　提告立場不變

HOOK日前分享自身經歷後，遭部分網友質疑刪改影片、隱瞞關鍵內容。對此，她強調事發當天始終待在機場A區，從未前往對方指稱的H區，也願意提供影片母帶及YouTube後台原始上傳紀錄自清，並透露已委託律師準備提告，以法律途徑捍衛自身名譽。

雖然順利收到英國航空退款，HOOK並未打算就此結束風波。她在最新貼文留言區直言，「但我還是不會放過抹黑我的Jerry，你可惡！我們法院見！」顯示對於遭指控造假一事仍將依法追究，也讓這起風波後續發展持續受到關注。

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