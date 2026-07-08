巴威最快明晚陸警　專家曝「暴風圈觸陸」：3區風雨最猛

記者許力方／台北報導

大型強颱「巴威」（Bavi）一路向西，中央氣象署預報，颱風準備轉彎往西北、朝台灣東北近海靠近並通過，最快明天（9日）深夜就會發布海上陸上警報，10、11日（周五、六）是影響台灣最劇烈時候。專家指出，巴威中心將從東北方海面掠過，10日晚間起暴風圈開始碰觸台灣陸地。

▲巴威颱風暴風圈廣闊，以強颱等級掃過台灣。（圖／中央氣象署）



[廣告]請繼續往下閱讀...

巴威轉向逼近 最快明晚發布陸警

氣象署最新預報指出，巴威近中心最大風速再度增強到每秒60公尺，且暴風半徑仍有350公里大，是結構紮實、範圍偏大的颱風，未來將持續受太平洋高壓導引，先偏西北西方行進，並於明天開始向西北轉彎，10至11日從台灣東北部至北部近海通過，是最接近台灣時候，且屆時仍有強颱等級的威力。預計明天白天就會發布海警，明天晚間至10日凌晨陸警。

10日晚暴風圈觸陸 中北部風雨最明顯

天氣風險公司分析，巴威預估明天起將陸續發布海上、陸上颱風警報，各地雲量開始增加，午後南部有局部短暫雷陣雨，晚間起桃園以北降雨機率逐漸提高。到了10至11日為台灣風雨最顯著時段，颱風中心將從東北方海面掠過後進入北部海面。

天氣風險公司指出，10日晚間起暴風圈開始碰觸台灣，由於暴風圈範圍廣大，除南部外，幾乎全台都有機會進入7級暴風圈範圍，各地都有風雨，中部以北及宜蘭、花蓮地區風雨感受最為明顯。提醒民眾，巴威來襲期間影響最明顯區域就是中部以北及宜花地區。