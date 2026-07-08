丈夫天天喊加班！妻一查手錶定位「多次上摩鐵」…激烈運動40分鐘

▲一名女子分享，意外透過夫妻共享的智慧手錶紀錄，發現丈夫多次「加班」期間定位竟出現在汽車旅館，引發網友熱議。（示意圖／達志影像）



圖文／CTWANT

婚姻最怕的不是爭吵，而是信任在不知不覺中瓦解。一名女子原本深信結婚4年的丈夫近半年頻繁加班，直到生日當天臨時遭放鴿子，意外查看夫妻共享的智慧手錶健身紀錄，竟發現丈夫當晚的定位出現在汽車旅館。她沒有立刻拆穿，而是冷靜蒐證長達兩個月，整理出11次「加班」紀錄，其中8次都指向同一間汽車旅館，最終攤牌對質，丈夫看到證據後當場臉色發白。相關經歷曝光後，也在Dcard掀起熱烈討論。

根據原PO發文表示，她與丈夫結婚4年，育有一名2歲孩子。近半年來，丈夫經常以公司加班為由晚歸，她始終沒有懷疑對方。直到上個月生日，夫妻原本約好一起享用大餐，也提前將孩子託給保母照顧，不料丈夫卻臨時表示公司有事無法赴約，讓她只能獨自過生日。

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她透露，當晚用餐後滑手機時，突然想起夫妻曾開啟智慧手錶共享健身資料功能，便查看丈夫的運動紀錄，沒想到發現丈夫當天晚間9時左右有長達40分鐘的運動紀錄，不僅心率明顯偏高，定位位置更顯示在一間汽車旅館。當下她沒有哭鬧，也沒有立刻質問，而是默默將畫面截圖保存，開始記錄丈夫之後每一次聲稱加班的時間、定位及相關數據。

經過兩個月整理，她發現丈夫共有11次以加班為由外出，其中8次定位都出現在同一間汽車旅館。她將所有截圖、定位紀錄及時間軸整理成完整資料夾，直到近日才選擇攤牌。她回憶，當天只是把iPad放在餐桌上，打開資料夾推到丈夫面前，平靜地說了一句：「你自己看完再說話。」

原PO指出，丈夫看到整理好的證據後當場臉色發白，之後每天向她下跪道歉，不斷表示自己只是一時鬼迷心竅，希望她能再給一次機會。不過，她表示，自己已將相關資料交由律師評估，目前真正讓她猶豫的不是是否原諒，而是孩子才2歲，不知道究竟該立即離婚，還是先談妥對自己與孩子最有利的條件，再做最後決定。

貼文曝光後引發網友熱議，不少人認為原PO冷靜蒐證、先交由律師評估的做法相當理性，也有人提醒，網路貼文內容屬當事人單方面陳述，若涉及離婚或侵害配偶權等法律爭議，仍須依實際證據及司法程序認定。

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