豐田砸1156億遷回美國！川普發文嗨喊「關稅奏效了」

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）7日在自家社群平台Truth Social發文，針對日本汽車大廠豐田（Toyota）宣布將部分生產線自墨西哥遷回美國德州一事表示肯定，直呼「這是一件非常重大的事情」，並強調「關稅正在發揮作用（Tariffs at work!）」，再次將豐田的投資決策視為其關稅政策奏效的最新成果。

川普高喊「關稅奏效」 豐田德州擴廠創2000職缺

川普在Truth Social發文寫道：「Toyota is moving from Mexico to the United States (Texas!). A really big deal. Tariffs at work!（豐田正從墨西哥遷往美國〈德州！〉。這是一件非常重大的事。關稅正在發揮作用！）」短短一句話，再度凸顯他主張透過提高關稅、吸引製造業回流美國的政策方向。

豐田日前宣布，將斥資36億美元（約新台幣1156億元）擴建德州聖安東尼奧（San Antonio）工廠，並把旗下熱銷中型皮卡Tacoma部分生產線從墨西哥遷回美國，預計新增一條組裝線，創造超過2000個就業機會，同時讓工廠年產能由20萬輛提升至35萬輛，新產線預計2030年投產。這也是豐田先前承諾2030年前加碼100億美元投資美國計畫的一部分。

▲日本豐田汽車（TOYOTA）。（圖／CFP）

關稅與USMCA審查成關鍵 豐田：墨西哥仍維持營運

豐田宣布投資的時間點，正值川普政府表態不再依現行模式延長《美墨加協定》（USMCA），未來將改採每年審查機制，加上汽車關稅政策持續施壓，被外界視為促使車廠調整北美布局的重要因素。白宮先前也表示，豐田回流美國投資，正是川普政府關稅、鬆綁管制及減稅政策共同推動的成果。

不過，豐田強調，集團仍將持續在墨西哥營運，瓜納華托（Guanajuato）工廠的Tacoma生產線將維持不變，僅北下加州（Baja California）工廠的部分產能預計於2030年擴建完成後轉移至德州。外界則認為，在美國關稅政策與供應鏈重組趨勢下，全球車廠未來仍可能持續調整北美生產布局。