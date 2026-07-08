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泡麵霸主是誰？老饕推1黑馬「最接近日本拉麵」　2款經典穩坐神壇

▲網友發文詢問賣場必買泡麵，引發熱烈討論。（圖／記者蕭筠攝）

▲網友發文詢問賣場必買泡麵，引發熱烈討論。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

一名網友近日在Threads發文表示，自己逛賣場時最期待的就是泡麵區，但看到架上琳瑯滿目的商品卻瞬間陷入選擇障礙，忍不住發文向網友求救，「逛萬家福必去泡麵區，但滿滿的泡麵還真不知道從何下手，各位脆友有推薦的嗎？在線等。」貼文曝光後，立刻吸引大批泡麵愛好者分享私藏口袋名單，其中有幾款更是獲得網友一面倒力推。

「來一客、滿漢大餐」被封安全牌　黑馬口味也被挖出

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其中一名網友分析，如果真的不知道怎麼挑，最不容易踩雷的就是「來一客鮮蝦魚板」和「滿漢大餐」兩款經典泡麵。他表示，每個人喜歡的口味不同，但「來一客鮮蝦魚板」幾乎是大家公認的經典，價格實惠又適合當宵夜；若預算較高，則推薦「滿漢大餐」，直呼「每次吃都還是覺得大塊牛肉超讚，不可取代」，甚至出國都會特地帶上幾碗。

此外，該名網友也分享自己心中的黑馬，推薦「拉麵道」新推出的「特濃豚骨」口味，認為濃厚湯頭與Q彈麵體，是目前市售泡麵中最接近日本濃厚豚骨拉麵的選擇，「喜歡拉麵的人一定要試試」。

貼文引發不少網友熱烈討論，其他人紛紛留言表示，「有一陣子很愛一度贊，現在也是很愛」、「拉麵道超好吃，但很少人知道」、「只想吃一點就來一客」、「素飄香麻辣燙」、「台酒必推」、「推薦味味A排骨雞麵」、「我都是買維力炸醬麵」、「有日清買日清」、「想一想我好像真的只吃來一客」、「當然是滿漢大餐」、「台酒花雕雞很推」。

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