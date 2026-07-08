媳婦離婚沒問公婆！長輩怒嗆「法律無效」　律師看不下去

▲長輩認為媳婦離婚要先取得公婆同意。（圖／CFP）



記者劉維榛／綜合報導

媳婦恢復單身還被管？一名長輩發文質疑，媳婦沒先徵得公婆同意就簽下離婚協議書，認為在台灣法律上應該無效。荒謬說法曝光後，律師狠酸「依據大清律例無效嗎？」網友也笑翻開轟，「身分證上沒有公婆欄」、「都離婚了，妳算啥東西」、「媳婦當初簽的是賣身契嗎？」

一名長輩在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文提問，「媳婦沒有事先徵得公婆的同意，就擅自簽下了離婚協議書，這在台灣法律上算是無效的吧？」貼文被轉發後迅速引爆討論，一名網友直言，「不止有效還有笑，已離婚，對方不是你媳婦，請不要再打擾，她跟你們家沒有任何關係」，還有人怒嗆「都離婚了，妳算啥東西」。

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律師都看不下去！酸「大清律例無效嗎」網笑翻開轟



該事件連律師也看不下去，一名律師在Threads轉發該貼文，忍不住狠酸「依據大清律例無效嗎？」引來大批網友留言吐槽，「媳婦當初結婚簽的是賣身契嗎？」「身分證上沒有公婆欄，是在發什麼瘋」。不少人更認為，婚姻本就是夫妻兩人的事，與公婆沒有法律上的決定權。

真實婚姻鬼故事！45歲前夫離婚還要帶爸媽出席



甚至不少人分享各種婚姻鬼故事，「我有客戶的前夫來離婚，說要帶監護人也就是爸媽，前夫都45歲了」、「我也沒有經過婆婆同意，就把前夫拖去簽字了，婆婆差點氣死」、「離婚後2年多，前夫死亡，前大伯竟跑到家事法庭，要我代替未成年子女照顧前公婆」。

最後，網友感嘆，「就是有這種公婆，離婚率才居高不下」、「公婆離世了怎麼辦？一輩子不能離婚嗎」、「難怪現在熱門擇偶條件多了一條：父母雙亡」。