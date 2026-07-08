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大豆油事件掀食安焦慮！營養師提醒烤焦肉、反覆炸油風險更高

▲▼營養師,烤焦肉,油炸,食安。（圖／記者楊智雯攝）

▲營養師提醒應盡量少吃燒焦、炭烤、煙燻及高溫油炸食物。（示意圖／記者楊智雯攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

近期國內爆出部分大豆沙拉油遭檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，引發不少民眾擔心家中食用油是否安全。不過，營養師提醒，與其過度擔心特定油品，更應該留意生活中容易被忽略的暴露來源，像是烤焦的肉類、反覆使用的炸油，以及油溫過高的烹調方式，都可能讓苯駢芘等有害物質增加，才是真正需要改變的飲食習慣。

「食安不能妥協，健康也不能只靠下架」，功能醫學營養師呂美寶在粉專「食物的力量．呂美寶營養師」發文指出，降低健康風險的關鍵，不只是避開問題油品，而是降低日常生活中的「總暴露量」，並透過均衡飲食提升身體面對氧化壓力與修復能力。她表示，BaP屬於PAHs，主要來自有機物不完全燃燒或高溫加工，因此燒烤、油炸、廚房油煙、香菸及二手菸等，都是民眾日常較容易接觸到的來源。

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針對居家烹調，功能醫學營養師呂美寶提出五項建議。首先，不要等到油冒煙才開始炒菜，因為油脂一旦高溫裂解，不僅容易產生油煙，也會增加氧化副產物；其次，避免反覆使用炸油，反覆高溫使用會增加油脂氧化與有害副產物，增加對健康不利的物質。她也提醒，應盡量少吃燒焦、炭烤、煙燻及高溫油炸食物，尤其肉類直接接觸明火或高溫金屬表面時，更容易形成PAHs，建議去除焦黑部位，並避免食用滴落油脂後再回附於食物表面的醬汁。

若真的想吃烤肉，也不是完全不能吃。功能醫學營養師呂美寶建議，可先將食材煮至半熟，再放上烤架，並勤翻面、避免食材距離火源過近，以減少油脂滴落炭火產生大量煙霧，降低有害物質附著於食物表面的機會，此外，日常料理可多選擇蒸、煮、燉、滷、電鍋或舒肥等低溫烹調方式，相較於高溫油炸與燒烤，更不容易產生大量油煙與焦黑物質。

▲▼蔬果,沙拉,飲食。（圖／記者楊智雯攝）

▲平時多攝取蔬果等富含膳食纖維的食物有益健康。

除了降低暴露來源，飲食內容同樣重要。功能醫學營養師呂美寶建議，平時可多攝取青花菜、高麗菜、小白菜等十字花科蔬菜，以及菇類、豆類、全穀、蔬果等富含膳食纖維的食物，並搭配魚類、雞肉、雞蛋、豆腐等優質蛋白質，以及不同顏色蔬果中的維生素C、多酚及類胡蘿蔔素等植化素，有助於維持身體正常的抗氧化防護機制。她也提醒，應減少香腸、培根、臘肉等加工肉品，以及煙燻、高溫燒烤食物的攝取。

這樣的觀念也與World Cancer Research Fund（WCRF）最新癌症預防建議一致，WCRF指出，預防癌症的飲食模式應以全穀、蔬菜、水果、豆類等高纖食物為主，同時降低紅肉與加工肉攝取，維持健康體重並養成規律運動習慣，才是降低長期健康風險最重要的關鍵。

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