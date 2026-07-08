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喝檸檬水能把酸性體質變鹼性？衛福部破解迷思　沒有科學根據

▲▼檸檬水,體質,酸性,鹼性。（圖／記者楊智雯攝）

▲網傳喝檸檬水能改變人體酸鹼值。（示意圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／綜合報導

炎炎夏日，不少人喜歡來杯酸甜清爽的檸檬水，網路上更傳「喝檸檬水能調整酸性體質，讓身體變鹼性，還能預防癌症與慢性病」，這到底是真的還是假？衛福部對此特別發文闢謠，強調「人體血液酸鹼值是恆定的」，喝檸檬水能改變體質的說法完全沒有科學依據，更揭露當年發明「酸鹼體質理論」的始作俑者，早因詐欺罪被美國法院判處巨額罰款。

衛福部指出，正常人的血液酸鹼值會嚴格維持在弱鹼性範圍之內（pH 7.35至7.45），人體擁有非常精密的生理調控機制，包含呼吸系統、腎臟排泄以及血液中的蛋白質緩衝系統等，因此，無論是喝了極酸的檸檬水，還是攝取了其他被歸類為酸、鹼性的食物，血液的酸鹼值都不可能因此有所改變。

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過去網路上有「酸性體質容易生病、癌症，要靠鹼性飲食來救」的說法，但衛福部直言，這套理論早就被國際科學界打臉，發明「酸鹼體質理論」的美國作者Robert O. Young，更曾因此被美國聖地牙哥法院判決詐欺罪成立，並處以巨額罰款，證實該理論根本是一場毫無科學根據的騙局。

衛福部同時引用國際期刊《環境與公共衛生》（J Environ Public Health）研究以及《農業與食品化學期刊》（J. Agric. Food Chem.）研究，指出這跟食物的酸鹼性毫無關係，而是因為所謂的「鹼性飲食」，內容通常包含了大量的蔬菜、水果、全穀雜糧類，並大幅減少了紅肉的攝取，這種飲食模式能提供豐富的膳食纖維、微量營養素與植化素，完全符合均衡營養的概念，身體才會變健康。

雖然檸檬水無法改變體質，但檸檬本身確實是好食材。根據《檸檬生存指南》指出檸檬富含維他命C能增強免疫力，檸檬中的黃酮類化合物（如橙皮苷）具有抗氧化功能，有助減緩自由基造成的細胞損傷，檸檬水可刺激胃酸分泌，有助於消化和腸道蠕動，早上喝溫檸檬水，有助於排便順暢，檸檬中含有水溶性膳食纖維（如果膠），能增加飽足感，控制食慾，雖然檸檬果肉纖維較少，但連皮使用或喝檸檬原汁效果較佳，檸檬含有檸檬酸，有助於防止腎結石形成，尤其對草酸鈣結石有預防效果，有些醫師建議有腎結石病史者可適量飲用檸檬水。

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