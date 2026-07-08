瘦瘦針代購、網購藏風險　醫籲掌握「二不一要」原則　安全減重不傷身

▲針對瘦瘦針用藥，醫界呼籲民眾應掌握「二不一要」原則：不買、不帶、要諮詢。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／桃園台中報導

近期俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物使用人數攀升，用藥問題也隨之浮現。不少民眾為了減重便利及價格，選擇自行或透過代購至海外購買，甚至在未經醫師處方評估的情況下自行施打，副作用相關議題在社群平台上的討論也逐漸增加，引發醫界對用藥安全及健康風險的高度關注。

▲近期俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物使用人數攀升，用藥問題也隨之浮現，引發醫界對用藥安全及健康風險的高度關注。（圖／記者姜國輝攝）

有民眾於受訪時表示，在社群平台上確實有觀察到不少人討論瘦瘦針，甚至從海外攜帶藥品入境自行施打或轉售。然而，台灣肥胖醫學會理事長林文元醫師表示，民眾若自行購買施打，恐因來源不明、未經醫師評估，產生用藥安全的問題。

對此，林文元醫師點出民眾若自行購買瘦瘦針，常面臨三大用藥疑慮：

• 第一點 - 境外電子處方箋，以為合法就能安心使用？

部分民眾會從日本、中國等境外平台取得電子處方箋，並認為只要有處方箋就等同合法。然而，林文元醫師表示，境外平台開立的處方箋及藥品並未經台灣主管機關審核取得藥證。且瘦瘦針屬處方用藥，使用前需經由醫師評估個人疾病史，用藥後也要持續追蹤數值，而遠端線上平台無法真正把關用藥安全及諸多身體用藥狀況。

▲台灣肥胖醫學會理事長林文元醫師表示，瘦瘦針在台灣屬於處方用藥，民眾若自行購買施打，恐產生用藥安全的問題。（圖／記者姜國輝攝）

• 第二點 - 網購代購造成冷鏈中斷，易使藥物變質

瘦瘦針屬於需嚴格冷鏈保存的生物製劑。若從海外攜帶入境，許多環節皆無法確保是否有符合標準冷鏈保存。一旦冷鏈中斷，將導致藥物分子遭不可逆的破壞，藥品品質與療效皆難以保障、用藥安全大幅下降。

• 第三點 - 自行施打出現副作用時，缺乏適當諮詢管道

施打瘦瘦針應在專業醫師的監督、評估下進行，自行施打若產生併發症或不良反應，民眾往往不知道如何處置。林文元醫師也提醒，唯有在國內合法經醫師處方的藥物方能符合藥害救濟法申請資格，透過非合法醫療管道取得的海外藥品，一旦出現副作用將無法申請任何救濟，風險極高。

林文元醫師提醒，有體重管理需求的民眾應遵循「二不一要」原則，降低用藥風險。

► 不買：不買沒有台灣衛福部許可證字號的藥物

► 不帶：不從國外攜帶或網路販售非法來源藥物

► 要諮詢：諮詢專業醫師，依照處方安全用

▲使用瘦瘦針應掌握「二不一要」用藥原則。（圖／記者姜國輝攝）

林文元醫師進一步說明，腸泌素藥物已在臨床上使用超過20年，其安全性及副作用皆可依照醫師評估，規劃患者療程。然而林文元醫師也提醒，減重不能只單靠藥物，應掌握「減重金三角」觀念，秉持飲食控制、運動以及藥物治療三大核心原則，才能達到長期維持體重的目標。

最後林文元醫師呼籲，民眾若有體重管理需求，還是需要透過諮詢專業醫師，找到正確的健康治療處方。

▲民眾若有體重管理需求，還是需要透過諮詢專業醫師，找到正確的健康治療處方。（圖／記者姜國輝攝）