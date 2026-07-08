　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

瘦瘦針代購、網購藏風險　醫籲掌握「二不一要」原則　安全減重不傷身

▲針對瘦瘦針用藥，醫界呼籲民眾應掌握「二不一要」原則：不買、不帶、要諮詢。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／桃園台中報導

近期俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物使用人數攀升，用藥問題也隨之浮現。不少民眾為了減重便利及價格，選擇自行或透過代購至海外購買，甚至在未經醫師處方評估的情況下自行施打，副作用相關議題在社群平台上的討論也逐漸增加，引發醫界對用藥安全及健康風險的高度關注。

▲近期俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物使用人數攀升，用藥問題也隨之浮現，引發醫界對用藥安全及健康風險的高度關注。（圖／記者姜國輝攝）

▲近期俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物使用人數攀升，用藥問題也隨之浮現，引發醫界對用藥安全及健康風險的高度關注。（圖／記者姜國輝攝）

有民眾於受訪時表示，在社群平台上確實有觀察到不少人討論瘦瘦針，甚至從海外攜帶藥品入境自行施打或轉售。然而，台灣肥胖醫學會理事長林文元醫師表示，民眾若自行購買施打，恐因來源不明、未經醫師評估，產生用藥安全的問題。

對此，林文元醫師點出民眾若自行購買瘦瘦針，常面臨三大用藥疑慮：

• 第一點 - 境外電子處方箋，以為合法就能安心使用？

部分民眾會從日本、中國等境外平台取得電子處方箋，並認為只要有處方箋就等同合法。然而，林文元醫師表示，境外平台開立的處方箋及藥品並未經台灣主管機關審核取得藥證。且瘦瘦針屬處方用藥，使用前需經由醫師評估個人疾病史，用藥後也要持續追蹤數值，而遠端線上平台無法真正把關用藥安全及諸多身體用藥狀況。

▲▼瘦瘦針,台灣肥胖醫學會理事長,林文元醫師,中國醫藥大學附設醫院,健康醫學中心。（圖／記者姜國輝攝）

▲台灣肥胖醫學會理事長林文元醫師表示，瘦瘦針在台灣屬於處方用藥，民眾若自行購買施打，恐產生用藥安全的問題。（圖／記者姜國輝攝）

• 第二點 - 網購代購造成冷鏈中斷，易使藥物變質

瘦瘦針屬於需嚴格冷鏈保存的生物製劑。若從海外攜帶入境，許多環節皆無法確保是否有符合標準冷鏈保存。一旦冷鏈中斷，將導致藥物分子遭不可逆的破壞，藥品品質與療效皆難以保障、用藥安全大幅下降。

• 第三點 - 自行施打出現副作用時，缺乏適當諮詢管道

施打瘦瘦針應在專業醫師的監督、評估下進行，自行施打若產生併發症或不良反應，民眾往往不知道如何處置。林文元醫師也提醒，唯有在國內合法經醫師處方的藥物方能符合藥害救濟法申請資格，透過非合法醫療管道取得的海外藥品，一旦出現副作用將無法申請任何救濟，風險極高。

林文元醫師提醒，有體重管理需求的民眾應遵循「二不一要」原則，降低用藥風險。

► 不買：不買沒有台灣衛福部許可證字號的藥物

► 不帶：不從國外攜帶或網路販售非法來源藥物

► 要諮詢：諮詢專業醫師，依照處方安全用

▲▼瘦瘦針,代購,網購藏風險。（圖／記者姜國輝攝）

▲使用瘦瘦針應掌握「二不一要」用藥原則。（圖／記者姜國輝攝）

林文元醫師進一步說明，腸泌素藥物已在臨床上使用超過20年，其安全性及副作用皆可依照醫師評估，規劃患者療程。然而林文元醫師也提醒，減重不能只單靠藥物，應掌握「減重金三角」觀念，秉持飲食控制、運動以及藥物治療三大核心原則，才能達到長期維持體重的目標。

最後林文元醫師呼籲，民眾若有體重管理需求，還是需要透過諮詢專業醫師，找到正確的健康治療處方。

▲▼瘦瘦針,台灣肥胖醫學會理事長,林文元醫師,中國醫藥大學附設醫院,健康醫學中心。（圖／記者姜國輝攝）

▲民眾若有體重管理需求，還是需要透過諮詢專業醫師，找到正確的健康治療處方。（圖／記者姜國輝攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列
快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品
HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

黃偉哲23度登東森農場！台南愛文芒果開賣後太搶手　3000公斤秒殺

防颱備貨優惠一次看！ 超市量販泡麵特價、冷凍水餃「買1送1」

分科測驗遇颱風延期！「及第」水餃化身開運神器　助考生穩定心神、榜上有名

颱風逼近備貨潮湧現！電商推防颱專區　泡麵熱搜飆3倍

全聯推6款「寶可夢周邊」集點　最低99元換玩偶杯袋

全家「瑪利歐周邊」免費送　買飲料冰品送杯墊、加價29元換吊飾

【廣編】金豐盛×樂家康超市打造全新蛋白質專區　生鮮、即食一站購足

瘦瘦針代購、網購藏風險　醫籲掌握「二不一要」原則　安全減重不傷身

毒油案波及80款超商鮮食　業者：疑慮商品提前下架、架上皆合規

快訊／超商飯糰捲入致癌油　聯華：預防下架、退貨辦法1周內公告

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

黃偉哲23度登東森農場！台南愛文芒果開賣後太搶手　3000公斤秒殺

防颱備貨優惠一次看！ 超市量販泡麵特價、冷凍水餃「買1送1」

分科測驗遇颱風延期！「及第」水餃化身開運神器　助考生穩定心神、榜上有名

颱風逼近備貨潮湧現！電商推防颱專區　泡麵熱搜飆3倍

全聯推6款「寶可夢周邊」集點　最低99元換玩偶杯袋

全家「瑪利歐周邊」免費送　買飲料冰品送杯墊、加價29元換吊飾

【廣編】金豐盛×樂家康超市打造全新蛋白質專區　生鮮、即食一站購足

瘦瘦針代購、網購藏風險　醫籲掌握「二不一要」原則　安全減重不傷身

毒油案波及80款超商鮮食　業者：疑慮商品提前下架、架上皆合規

快訊／超商飯糰捲入致癌油　聯華：預防下架、退貨辦法1周內公告

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

致癌油案持續擴大　食藥署宣布「4家油廠」全面稽查抽驗

瑤瑤解放深V開到肚臍！　「超兇上圍炸出」事業線全被拍

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲

快訊／中聯致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

消費熱門新聞

快訊／超商飯糰用到致癌油　聯華：預防下架、1周內公告退貨辦法

全聯開賣台中爆紅「花型檸檬塔」　6款聯名甜點最低59元

全聯推6款「寶可夢周邊」最低99元換購

全家推「瑪利歐限量周邊」　買飲料冰品送杯墊、加價29元換吊飾

毒油案波及80款超商鮮食　業者：疑慮商品提前下架、架上皆合規

防颱備貨優惠一次看！ 超市量販泡麵特價、冷凍水餃買1送1

不是感冒！柚子醫師揭家中3大過敏地雷

金黃地瓜條回歸！麥當勞為農民辦成發

超商開賣「名偵探柯南」謎之雪糕

必勝客10口味大比薩外帶199元　摩斯月亮薯條買1送1只有3天

7大速食業者「未使用問題油」　麥當勞、肯德基：油品為進口

臺灣企銀首張頂級信用卡「福企無限卡」正式上市

超商開賣「台鐵、高鐵便當」期間限定特色款

柯南迷尖叫！「偵茶事務所」插旗 CoCo都可

更多熱門

相關新聞

新冠就診激增近5成　高雄2死都沒補打疫苗

新冠就診激增近5成　高雄2死都沒補打疫苗

新冠疫情出現回馬槍，高雄市衛生局今（7）日發布警訊，指出今年第26週（6月28日至7月4日）新冠門診就診人數，較上週激增近5成，且重症病例也跟著增加。統計今年高雄出現2例新冠死亡病例，個案都是65歲以上、具慢性病長者，且皆未接種本季新冠疫苗。

久坐傷身　每日多1小時癌逝風險增10%

久坐傷身　每日多1小時癌逝風險增10%

感冒藥水「咳就喝一口」他險進ICU！醫列15大NG用法

感冒藥水「咳就喝一口」他險進ICU！醫列15大NG用法

夏天穿BraTop驚見「後背兩坨肉」！網瘋傳2招消滅厚背變薄肌美背

夏天穿BraTop驚見「後背兩坨肉」！網瘋傳2招消滅厚背變薄肌美背

差點幫代購！到機場才知「不能帶瘦瘦筆」入境

差點幫代購！到機場才知「不能帶瘦瘦筆」入境

關鍵字：

瘦瘦針腸泌素GLP-1減重減肥體重管理台灣肥胖醫學會林文元用藥安全網購代購處方藥冷鏈藥害救濟健康

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面