分科測驗遇颱風延期！「及第」水餃化身開運神器　助考生穩定心神、榜上有名

▲考季應援不只文具、御守！有網友最近發現，連超商販售的「及第」水餃都成了另類加油神器，意外掀起不少考生與家長討論。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

七月大學分科測驗即將登場，許多考生本已全力投入最後衝刺，不料卻遇上這週五颱風來襲、考試宣布延期的突發變數。面對打亂的節奏與延長的備考期，考生的心理壓力與疲憊感更甚以往，在這場戰線拉長的重要考試前，家長除了重新安撫孩子焦慮的心情、張羅三餐外，更希望能替孩子準備一份幸運加持！

每逢考季，各式應援小物總會掀起討論熱潮，最近就有網友發現，原來走進超商買宵夜，也有機會獲得神級應援，引起不少考生和家長熱議，而名字自帶好彩頭的「及第」水餃，也因此成為近期陪伴考生定心衝刺的討論焦點之一。

「及第」二字自帶超直白祝福！元寶水餃變身大考開運神器

考試靠實力，但維持穩定的心情與自信同樣重要！在許多民間習俗中，圓潤飽滿的水餃外型宛如元寶，象徵好運、福氣與收穫齊聚。統一旗下明星品牌「及第」，品牌二字更直白傳遞「中榜、錄取」的強大正能量！

最近在Threads上就有網友分享「原本只是買宵夜，看到『及第』兩個字突然覺得超吉利，考前先吃一盒求個好彩頭」，意外掀起討論，也讓一票考生和家長恍然大悟，「有祈福小物加持，感覺都更有動力了！」、「身為曾經的考生，真的很需要這種精神加持」。

神助攻加持再升級！文昌帝君祈福小物陪伴考生迎戰大考

眼看「大學分科測驗」迫在眼前，「及第」特別推出考季限定活動，只要走進7-11就能找到外包裝貼有「福興宮文昌貼紙−神助攻！祈福小物保佑你試試順利！」的特定商品，直接把考生熟悉的祈福元素帶進日常生活，成為近期不少家長幫孩子加油打氣的熱門選擇，無論是當下午茶點心還是應援宵夜，都能替緊湊的備考生活增添一份輕鬆有趣的儀式感！

即日起至7/14（二）止，凡購買指定商品任兩件，即可加價149元換購文昌帝君文創祈福小物乙件，共有「西螺福興宮文昌智慧光明磁吸燈」以及「西螺福興宮金榜題名筆」兩款可選。

可愛的磁吸燈造型融合文昌帝君與祈福元素，彷彿把滿滿考運直接「吸」到書桌前，燈一亮就像開啟應援模式，陪伴考生一路衝刺到考場。印有「登科及第、金榜題名」的祈福筆，則彷彿把好運直接裝進筆桿裡，無論是刷題、寫筆記還是帶進考場作答，都像帶著滿滿祝福一路過關斬將！

深夜讀書神隊友！3分鐘搞定考生的衝刺補給

進入大考倒數日，考生的作息也跟著切換成衝刺模式！當同學群組還在討論考題，書桌上的模擬試卷愈疊愈高，半夜肚子突然咕嚕叫，就是最需要補充能量的時刻。這時來一盒及第豬肉熟水餃，再配上一碗熱騰騰的酸辣湯，絕對是深夜溫暖又飽足的神級CP！

及第豬肉熟水餃選用優質豬肉搭配蔬菜內餡，飽滿紮實的餡料搭配Q彈外皮，咬下瞬間散發鮮香滋味，讓熬夜讀書後的疲憊感被療癒撫平。最讓家長省心的是，及第豬肉熟水餃只需簡單用微波復熱，短短3分鐘就能端上桌，不用額外花時間，就能幫孩子迅速恢復衝刺能量。

大考倒數不焦慮！讓及第陪你把努力變成好結果

想要為孩子加油打氣不需要繁瑣準備，只要走進7-11就能獲得神助攻！讓孩子的每一次宵夜、每一次加餐，都能獲得一份溫暖的鼓勵！別忘了再搭配期間限定的文昌帝君祈福小物，把好運與祝福一起帶回家，陪孩子從容應試、圓夢及第。

本篇廣編與及第合作