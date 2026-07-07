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哈利王子世紀官司吞敗！控《每日郵報》非法蒐證遭駁回　恐再賠13億

▲英國薩塞克斯公爵哈利王子（Prince Harry）。（圖／路透）

▲哈利王子控告小報非法竊聽案遭英國法院全面駁回，吞下法律戰敗仗。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）與英國小報長達數年的法律攻防再度受挫。倫敦高等法院7日駁回哈利王子、歌手艾爾頓強（Elton John）、女星麗茲赫莉（Liz Hurley）等7名名人，控告《每日郵報》出版商「聯合報業公司」（Associated Newspapers Limited，ANL）涉嫌非法蒐集個資的訴訟，認定原告未能提出足夠證據證明相關報導是透過非法手段取得。出版商則形容這是「壓倒性的勝利」，並表示將向原告追討約4000萬美元（約新台幣13億元）訴訟費。

法官：僅憑懷疑不足以定罪　哈利恐背13億訴訟費

根據《CNN》、《法新社》報導，哈利等人於2022年提告，指控ANL旗下《每日郵報》與《週日郵報》在1993年至2018年間，涉嫌雇用私家偵探進行電話竊聽、在住家及車輛安裝竊聽設備，甚至透過欺詐方式取得銀行帳戶等私人資料。在長達11周的審理期間，哈利還特地從美國加州返英作證，並在庭上數度哽咽，形容整起事件對家人而言是「可怕的經歷」。

不過，負責審理此案的高等法院法官尼克林（Matthew Nicklin）指出，原告提出的指控雖然相當嚴重，但「僅憑懷疑是不夠的」，未能提出可信且具體的證據，證明報社透過非法方式取得新聞內容；法官也批評原告在訴訟過程中多次調整說法，並不恰當。ANL隨後發表聲明，稱判決是對《每日郵報》新聞工作的重大昭雪，並將追討約4000萬美元的訴訟費用。

▲▼ 英國哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）

▲哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）

返英行程再添波折　梅根與子女仍未返英

哈利此次返英，原定是出席由他創辦的2027年「永不屈服運動會」（Invictus Games）倒數一周年活動，卻因維安問題再度引發風波。外媒報導，由於哈利不滿英國政府拒絕提供公費維安，在是否入住白金漢宮一事上多次改變主意，最終錯過回覆期限，據稱英王查爾斯三世（King Charles III）因此撤回邀請，哈利改住私人住所。

此外，消息人士透露，由於安全疑慮未獲解決，梅根（Meghan Markle）已決定繼續留在美國加州，不會帶著一對子女亞契（Prince Archie）與莉莉貝特公主（Princess Lilibet）返回英國，也使正在接受癌症治療的查爾斯三世至今仍未能與孫子、孫女相聚。此次敗訴，也讓哈利與英國媒體及王室之間的緊張關係再添變數。

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