新北行動治理前進五股、泰山　侯友宜：持續推動地方建設

▲侯友宜視察大窠坑溪水環境營造工程。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府2026年度行動治理基層建設督導今天（7日）前往五股、泰山區，市長侯友宜率市府團隊實地視察塭仔圳市地重劃區四號（民生）橋及大窠坑溪水環境營造工程，並與地方里長面對面交流，盤點基層建設需求。侯友宜表示，市府將持續推動五股和泰山的交通、水利建設，此外，因應巴威颱風逼近，已全面啟動各項防颱整備工作，全力守護市民安全。

侯友宜首站前往塭仔圳市地重劃區，視察四號（民生）橋工程進度及工區防颱整備情形。他表示，四號橋預計於2026年下半年完工通車，屆時將進一步提升區域交通便利性；未來塭仔圳也預計規劃公園，並同步盤點停車空間需求，完善公共設施與生活機能。

▲侯友宜表示，因應巴威颱風可能帶來強風豪雨，市府已完成滯洪池淨空，並準備好抽水機組及沙包等防汛整備。



侯友宜隨後視察大窠坑溪水環境營造工程。他表示，大窠坑溪歷經第一、二期整治後，環境已大幅改善，目前正持續推動第三期工程，未來將兼顧防洪、生態及休憩功能，打造水岸綠廊，提供市民更優質的休閒環境。因應颱風可能帶來強風豪雨，市府已完成滯洪池淨空，並準備好抽水機組及沙包等防汛整備，提醒市民朋友颱風期間，減少不必的要外出，共同做好防颱準備。

侯友宜也前往五股代天府參拜祈福，並與五股、泰山區里長進行交流。他表示，未來會持續聆聽基層的聲音，爭取五泰輕軌等交通建設，攜手中央及基層共同努力，打造交通更便利、環境更宜居、生活更便利的城市。

▲侯友宜與五股、泰山區里長進行交流。他表示，未來會持續聆聽基層的聲音，爭取五泰輕軌等交通建設。