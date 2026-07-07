新北8年建133座公有停車場　侯友宜：建設推動量全國第一

▲新北市8年來已完成133座公有停車場，提供1萬4459格汽車停車位及1萬554格機車停車位。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今天（7日）出席「新北市停車場建設及管理成果展暨金停獎頒獎典禮」，表揚提供優質服務的停車場業者。侯友宜表示，市府8年來興建133座公有停車場，透過擴大停車供給、導入智慧化服務，有效提升品質，推動量更達全國第一。

侯友宜指出，新北市汽、機車數量是全國之冠，停車場推動量也是全國第一。市府朝「增供給、智慧化、優服務」三大方向推動停車建設，8年來已完成133座公有停車場，提供1萬4459格汽車停車位及1萬554格機車停車位。另有12座立體停車場施工中，預計今年將再完工4座，力求滿足市民的需求。

▲侯友宜今天出席「新北市停車場建設及管理成果展暨金停獎頒獎典禮」，表揚提供優質服務的停車場業者。

侯友宜說，新北積極導入停車場智慧化，包含車位在席偵測、智慧尋車等服務；路邊停車則建置智慧路側設備及地磁偵測技術，找車位方便又快速。2027年全市超過3萬格路邊汽車格還會全面智慧化，打造更便利的停車服務。

侯友宜也說，位於三重區的行政大樓停車場配置「停車管理監控室」與「停車資訊管理平台儀表板」，提供多元調度功能，在空間規劃上則考量多元需求，以打造多功能服務為目的，讓停車場效能再優化。

交通局表示，今年共有424座公有停車場參加「金停獎」評鑑，最終有201座獲得優等、22座榮獲特優。透過每年的評鑑制度，督促停車場業者持續改善停車環境、提升服務品質。此外，也將提供表現優異業者投標優惠，鼓勵更多優質業者投入經營，形成良性競爭。