新北污水接管後巷巡檢不停歇　112處違建勸導拆除守護環境

▲新北市針對已完成污水接管的後巷，運用牆面彩繪提升環境品質。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

污水接管是翻轉城市環境的關鍵，完工後的維護更至關重要。新北市水利局已完成逾1.4萬條後巷污水接管，為確保系統運作及巡檢暢通，每月維持千條巷道巡查。針對完工後違建搭蓋或雜物堆置，水利局持續採取柔性溝通與輔導，自2023年以來已成功勸導自行拆除112處違建，將公共空間還給市民，確保後巷環境衛生與污水系統維持高效能。

水利局長宋德仁指出，污水接管只是改善環境的起點，後巷的空間維護才是關鍵。在長期的巡檢與管理中，仍發現少數住戶因個人需求，將後巷搭蓋違建或堆置私人物品。對此，特別提醒，後巷是維護污水設備的重要通道，若經柔性勸導後仍執意不配合改善，市府將展現執法決心，移請拆除大隊採取強制拆除處置，以維護民眾權益。後巷若遭違建阻隔，不僅會導致日常檢修受阻，若遇管線阻塞或異常，專業人員也難以進入作業，這將直接影響排水效能，也難以維持居家周邊的衛生環境。

▲後巷污水設施完工後環境整潔又乾淨。

為了讓民眾更珍惜後巷空間，水利局自2014年起推動「後巷彩繪計畫」，截至2026年5月，已累計完成776條巷弄美化。透過將在地特色融入牆面，原本灰暗、潮濕的角落，搖身一變成為明亮的主題藝術廊道。當巷弄變得漂亮乾淨了，民眾自發性維護環境的意願就更高，就會更想好好珍惜、捨不得再把它弄髒，這比任何管理手段都更能長久維持巷弄的清爽。

水利局表示，污水建設的核心是為了提升市民的居住健康。針對已完成接管的區域，我們會持續定期巡檢；若發現違規，將優先透過溝通勸導，也請住戶配合，勿重建違建或堆置雜物。後巷屬於全體住戶的公共空間，當環境變得清爽、不再滋生蚊蟲，期盼大家共同守護這份成果，讓自家後巷成為鄰里串門子的好地方。

▲民眾經柔性溝通與輔導後，自行拆除違章建築。