林聰明超商聯名飯糰用到致癌油　業者澄清：門市未使用

▲林聰明超商聯名飯糰捲入致癌油風暴，業者澄清門市未使用問題油。（圖／記者翁伊森攝）

記者黃士原／台北報導

中聯油脂致癌大豆沙拉油案全面擴大下架，受影響產品不少是由聯華食品代工的超商食物，其中包括林聰明雞肉飯糰。對此，林聰明沙鍋魚頭晚間發出聲明稿，該飯糰的原物料採購與生產，均由超商合作廠商負責，各家門市並未使用到這次問題油品。

衛福部部長石崇良今下午在記者會上表示，為確保食安，不分比例「232項產品」全數預防性下架，產品涵蓋食用油品、沙拉醬、調味醬、烘焙用餡料、即食食品、風味調味醬等產品，其中有不少由聯華食品代工的超商食物，如「林聰明雞肉飯糰、阜杭豆漿的飯糰」，其它知名產品還有「桂冠沙拉、味全多款醬料、廣達香素食香鬆」等。

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對於「林聰明雞肉飯糰」被捲入致癌油品事件，林聰明沙鍋魚頭晚間發出聲明稿，說明該商品僅於7-ELEVEN通路販售，其原物料採購、生產製造及供應鏈管理，均由7-ELEVEN委託之食品製造合作廠商負責，與林聰明沙鍋魚頭各門市之原物料及油品供應鏈不同。

林聰明沙鍋魚頭也提到，各門市日常營運所使用之油品，皆由本公司自行採購，並來自合法合格供應商。經逐一盤查油品來源、供應商聲明、進貨資料及相關文件，確認門市所使用之油品未涉及本次事件所公布之問題油品，請消費者安心。

▲超商聯名飯糰捲入致癌油風暴，林聰明沙鍋魚頭澄清聲明稿。（圖／取自林聰明沙鍋魚頭臉書）