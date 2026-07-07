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巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」　最新路徑侵襲率出爐

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署、翻攝tropicaltidbits）

▲巴威颱風重新完成眼牆置換，將達到第三次巔峰。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者許力方／台北報導

中央氣象署今（7日）晚間8時更新強颱「巴威」最新動態，路徑潛勢預報顯示，巴威10、11日（周五、六）最靠近台灣，走向維持不變，仍以偏西北方向、朝台灣東北部至北部近海通過，不過巴威風速再度提升，近中心最大風速重回每秒60公尺。專家指出，因為巴威已經完成眼牆置換，進入第三次增強時刻。

巴威近中心風速重回每秒60公尺

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根據氣象署觀測，巴威今晚8時位在鵝鑾鼻東南東方1740公里海面上，以時速23轉18公里速度，向西轉西北西進行，開始轉向，近中心最大風速從每秒58公尺，再度提升重回每秒60公尺，相當於約17級風，瞬間最大陣風也上升至每秒75公尺，7級暴風半徑維持350公里，10級暴風半徑150公里。

氣象署更新預報全台120小時颱風暴風侵襲機率，截至今晚8時，基隆市、台北市及宜蘭縣報風侵襲率略降至達97%，仍維持全台最高3縣市，新北市及桃園市也有96%，新竹縣、新竹市93%，花蓮縣92%，連江縣91%，9縣市機率依舊破90%。

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署、翻攝tropicaltidbits）

▲巴威準備轉彎，路徑維持朝台灣東北部近海通過。（圖／中央氣象署，下同）

▼巴威暴風侵襲率，北台9縣市破90%。

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署、翻攝tropicaltidbits）

眼牆置換完成　挑戰近20年最強紀錄

民間氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」指出，巴威眼牆於今晚置換完成，即將進入第三次增強，達到第三次巔峰，同時「巴威也變胖」，最強核心已經比台灣大了，且其颱風眼也不小。預估接下來1至2天，巴威有機會挑戰2020年天鵝颱風的紀錄，近中心最大風速曾達每秒65公尺，雖然巴威仍有一段距離，但是否能成為近20年最強，這兩天就會揭曉。

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