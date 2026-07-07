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巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

▲巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲防颱先備戰！基隆消防局提醒避難包六大必備物資不可少。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

7月進入颱風季節，依據中央氣象署颱風資訊，第9號強烈颱風「巴威」（BAVI）持續發展，未來路徑可能對台灣帶來風雨影響。基隆市消防局提醒，颱風侵襲期間可能出現強風豪雨、低窪地區淹水，甚至引發山崩、土石流及坡地社區邊坡災害，呼籲民眾提早做好防災準備，備妥緊急避難包，以因應突發狀況。

消防局表示，颱風來襲時，若發生停水、停電、道路中斷或短暫物資取得不易等情形，家中預先準備緊急避難包，無論是居家避難或緊急撤離，都能提供最基本的生活與安全支援，大幅提升家庭防災應變能力。

▲巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防局長游家懿提醒備妥避難包提升防災力。

消防局建議，民眾可參考內政部消防署「緊急避難包準備清單」，家中每位成員至少準備一個容易攜帶的雙肩背包，內容應包括「緊急糧食與飲水」、「醫療及清潔用品」、「禦寒保暖衣物」、「重要證件及貴重物品」、「鞋子」及「其他必要物資」等六大類用品；若家中有嬰幼兒、高齡者或飼養寵物，更應依照需求準備專屬物資，以備不時之需。

消防局指出，民眾可前往基隆市各大賣場設置的「防災專區」採購防災物資，或依需求分區、分批購買，同時建議每半年檢視一次避難包內容，將過期食品、飲水及藥品汰換更新，確保物資隨時可用。

消防局長游家懿表示，防災準備不能等到警報發布才開始，而是應在平時就完成準備工作，最重要的是做到「看得到、拿得到、用得到」。他強調，一個準備完善的緊急避難包，能在停水、停電或交通中斷等災害發生時，協助家庭維持基本生活需求，也讓面對颱風災害時更加從容、安全。

▲巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包。（圖／記者郭世賢翻攝）

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