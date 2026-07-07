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基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人複訊後全交保

▲基隆幼兒園集體虐童！負責人、園長6人移送複訊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆幼兒園集體虐童，負責人、園長6人移送複訊。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆市七堵區名人幼兒園疑似涉嫌集體虐童案持續延燒。基隆地檢署與警方7日採取執法行動，由警方通知林姓負責人、劉姓園長及4名教保服務人員等共6人到案說明，訊後依涉嫌傷害、妨害幼童發育等罪嫌移送法辦。檢察官複訊後，認定6名被告涉犯傷害、恐嚇及強制等罪嫌重大，分別諭令新台幣10萬元至20萬元不等金額交保，並全面施以限制出境、出海強制處分。

男童手臂瘀青揭發連環惡行　畫面曝光十家長痛心提告

整起集體涉虐案源於2026年6月中旬，一名家長赫然發現就讀名人幼兒園的兒子手臂出現莫名瘀青，警覺帶往醫院驗傷並報警提告，才正式揭開園內教保人員涉嫌長期不當對待幼童的黑幕。

隨著園所內部監視器畫面遭到調閱曝光，多名教保人員在教室內肆意對幼童實施拉扯、推擠等超越管教範疇的不當行為，畫面引發外界強烈譁然，後續高達10名受害幼兒的家長因痛心而決定集體提出告訴。

檢警聯手傳喚十家長釐清案情　六涉嫌人移送地檢署遭家長圍堵怒罵

基隆地檢署接獲通報後，指派婦幼專組檢察官全權指揮偵辦。辦案人員於6日率先傳喚10名受害幼兒家長到庭作證以釐清涉虐情節，隨即於7日指揮基隆市警察局第三分局，傳詢林姓負責人、劉姓園長，以及市府日前已公布姓名的中班教保員林佳靜、劉可婕，和大班楊姓、黃姓教保員等6人。

▲▼基隆名人幼兒園。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆名人幼兒園涉虐童，6人交保。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆名人幼兒園。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方下午完成偵訊筆錄並將6嫌移送地檢署複訊。當嫌犯步出警分局時，多名守候在場的家長及憤怒民眾情緒激動，數名男子更直接衝向前對劉姓園長迎面痛斥「有沒有良心」、「為什麼躲起來」，場面一度陷入緊張，全賴戒護警力及時攔阻才將嫌犯全數送上警車。

負責人園長與教保員涉三罪嫌重大　檢方勒令十至二十萬交保並禁出海

檢察官開庭漏夜複訊後，認定林姓負責人與教保服務人員等6人，涉犯刑法傷害、恐嚇及強制等罪嫌，犯罪嫌疑均屬重大。為防範涉案人逃亡海外，檢方除諭令全員限制出境、出海之外，更針對個別犯嫌祭出具體交保處分。

其中中班教保員林佳靜、林姓負責人、劉姓園長等3人因情節重大，各被諭令20萬元重金交保。另外中班教保員劉可婕、大班楊姓教保員、黃姓教保員等3人，則分別被諭令10萬元金額交保。

基隆地檢署強調，本案攸關幼兒重大權益，檢警將持續嚴密蒐集相關影像與證詞等關鍵證據，盡速釐清全案事實真相，以維護幼兒安全受教環境。

 
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