台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

▲台南市安南區一處外勞宿舍民宅後院疑似宰殺犬隻案，動保處已將現場犬隻全數安置送醫，並採集可疑檢體送驗釐清真相。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



針對台南市安南區一處外勞宿舍民宅後院疑似宰殺犬隻案，台南市動物防疫保護處表示，7月5日接獲通報後即派員前往現場稽查，並於7日將現場犬隻全數捕捉安置、送醫檢查，經獸醫師X光檢查，犬隻均無骨折情形，動保處同時採集現場可疑檢體送驗鑑定，將全力追查釐清案情。



動保處指出，7月5日接獲通報後，當日立即前往現場稽查，現場未發現宰殺或食用犬隻等具體事證。經查，該處為6名菲律賓籍移工租居住所，現場食材以魚類及雞肉為主，未發現犬隻遭宰殺明確證據，目前已指派專責人員持續蒐證調查。



動保處表示，稽查時發現屋外共有7隻犬隻，其中6隻疑似有飼主卻未妥善管理，已通知飼主限期到案說明，並依法追究相關責任。動保處連日派員稽查，7日已將犬隻全數帶回安置。

針對外界關注5隻幼犬後肢異常情形，動保處說明，其中3隻幼犬出現後肢無力症狀，經獸醫師X光檢查確認並無骨折，初步研判為病毒感染造成神經受損，導致後肢癱瘓，後續將持續治療與觀察。

動保處強調，現場另採集2件可疑檢體送驗中，若確認涉及犬隻組織或查獲不法宰殺行為，將依《動物保護法》嚴辦。若涉嫌違反《動物保護法》第12條規定，依同法第27條第6款規定，可對持有人處最高新台幣25萬元罰鍰；若查獲宰殺犬隻行為人，將依同法第25條第2款規定，移送司法機關偵辦，行為人恐面臨2年以下有期徒刑或拘役，併科最高新台幣200萬元罰金。

動保處呼籲，尊重生命、愛護動物是現代社會核心價值，絕不容許任何傷害毛孩的殘忍行為。市民若發現疑似虐待、傷害或宰殺犬貓等違法情事，應視同重大案件立即向動保處通報，共同守護動物福祉，打造友善動物城市。